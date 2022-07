Jokerjev vijolični kostum iz Batmana prodali za 125.000 ameriških dolarjev

Kostum je po navedbah dražbene hiše v dobrem stanju, licitacija pa je začela pri izklicni ceni 65.000 ameriških dolarjev

Vijolični kostum Jokerja, ki ga je v filmu Batman režiserja Tima Burtona nosil igralec Jack Nicholson, so na dražbi avkcijske hiše Heritage Auctions iz Dallasa prodali za 125.000 ameriških dolarjev. Kostum je po navedbah dražbene hiše v dobrem stanju, licitacija pa je začela pri izklicni ceni 65.000 ameriških dolarjev.

Po podatkih Heritage Auctions je kostumograf Bob Ringwood pri kostumu sodeloval z Nicholsonom ter dosegel "drzne linije in barve klasičnega animiranega gangsterja", kar je omogočilo, da je igralec postal smešen in strašljiv hkrati.

Na ovratniku in ramenih oranžne srajce je mogoče najti zelene madeže ter na klobuku bele ostanke ličil, vendar se je kostum, ki ga je Nicholson nosil v filmu iz leta 1989, nastal v produkciji studia Warner Bros, ohranil v dobrem stanju.

To je bil najbolj zaželeni predmet dvodnevne dražbe na temo Hollywooda in zabave, ki je potekala konec tedna. Na njej so med drugim prodali tudi Batmanovo obleko, ki jo je leta 1997 v filmu Batman in Robin nosil George Clooney. Novega lastnika je našla za 57.500 ameriških dolarjev, poroča portal Artdaily.

Na dražbi je prek spletne strani, telefona in osebno sodelovalo več kot 2300 ponudnikov z vsega sveta, ki so se potegovali za številne predmete iz zgodovine kinematografije. Med njimi je bilo več primerkov iz zbirke producenta filmskih uspešnic Joela Silverja. Glavni med njimi je bil kostum z masko Guyja Fawkesa, ki ga je igralec Hugo Weaving nosil leta 2005 v filmu V kot vroče maščevanje. Prodali so ga za 68.750 dolarjev.

Eden od kupcev pa je za 57.500 dolarjev pridobil komplet treh figur agenta Smitha v naravni velikosti, ki so jih uporabili v filmu Matrica Revolucija iz leta 2003. Agenta je v filmu prav tako igral Weaving.

nQQFB-tggkI

4RBXypX4qWI