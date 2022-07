Von der Leyen: »Močno pozdravljam podporo Sveta EU uredbi za zmanjšanje porabe plina«

Uredba predvideva 15-odstotno prostovoljno znižanje porabe plina med avgustom letos in marcem 2023 glede na povprečje zadnjih petih let

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

© Dati Bendo / Flickr

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila danes dosežen politični dogovor držav članic o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023. To je po njenih besedah odločilen korak pri soočanju z grožnjo, da bi ruski predsednik Vladimir Putin povsem ustavil dobavo plina.

"Danes je EU naredila odločilen korak pri soočanju z grožnjo, da bi ruski predsednik povsem ustavil dobavo plina. Močno pozdravljam podporo Sveta EU uredbi o usklajenih ukrepih za zmanjšanje porabe plina," je povedala predsednica Evropske komisije.

Dodala je, da bo v rekordnem času doseženi dogovor, ki temelji na predlogu komisije iz preteklega tedna, zagotovil urejeno in usklajeno zmanjšanje porabe plina po EU, da bi se pripravili na prihajajočo zimo.

Skupna zaveza k prostovoljnemu zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov bo prispevala k napolnitvi skladišč plina pred zimo, je pojasnila.

"Možnost sprožitve opozorila na ravni EU in s tem obveznega zmanjšanja porabe v vseh državah članicah pošilja močno sporočilo, da bo EU storila vse, kar je treba, da bi zagotovila varnost dobav in zaščitila odjemalce, pa naj bodo to gospodinjstva ali industrija," je povedala predsednica von der Leyen, so sporočili iz komisije.

"Zahvaljujoč današnji odločitvi, smo pripravljeni nasloviti našo energetsko varnost na evropski ravni kot unija."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

EU je po njenih besedah z odločitvijo za skupno delovanje, pri čemer je upoštevala vse relevantne posebnosti posameznih držav, postavila trdne temelje za solidarnost spričo Putinovega izsiljevanja z energijo.

Ob tem se je odzvala na napoved ruskega energetskega velikana Gazprom, da bo še dodatno zmanjšal dobavo plina Evropi po Severnem toku 1. Ta napoved, ki je po njenem mnenju ni mogoče upravičiti s tehničnimi razlogi, dodatno kaže na nezanesljivost Rusije kot dobaviteljice energije.

Ministri za energetiko članic EU so danes dosegli dogovor o uredbi, ki predvideva 15-odstotno prostovoljno znižanje porabe plina med avgustom letos in marcem 2023 glede na povprečje zadnjih petih let. Vključuje tudi možnost uvedbe obveznega zmanjšanja porabe, kar pa bodo morale na predlog komisije potrditi članice.

Predlog komisije so tako članice precej spremenile. Poleg pristojnosti glede uvedbe obveznega zmanjšanja so dodale še več izjem za države članice.

