Nov požar se širi proti Trstelju

Tudi minula noč na goriškem Krasu ni prinesla miru

© Luka Dakskobler

Na goriškem Krasu tudi minula noč za gasilce ni bila mirna. Poleg pojavljanja manjših žarišč na dosedanjem požarišču je ponoči zagorelo še nad vasjo Šibelji v občini Komen, na hribu Veliki Ovčjak. Požar se ob vetru širi proti Trstelju oz. Železnim vratom. Zjutraj pa so gasilci zaznali aktivnejše žarišče tudi nad Mirnom.

Kot so danes sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko, je ob približno 1. uri zagorelo nad vasjo Šibelji v občini Komen. Gre za območje na drugi strani Trstelja, kjer doslej ni gorelo, je povedal poveljnik kraške gasilske zveze Peter Jerina.

Zagorelo je na hribu Veliki Ovčjak, ob vetru pa se ogenj širi proti Trstelju oziroma predelu Železnih vrat. Kot je povedal dosedanji vodja intervencije Blaž Rogelja iz PGD Komen, je na terenu že več kot 180 gasilcev s 60 vozili iz kraške in goriške gasilske zveze ter gasilskih zvez Ilirska Bistrica, Postojna, Vipava in Ajdovščina.

Območje je s termo kamero že preletel policijski helikopter, zdaj pa sta v zraku tudi dva helikopterja za gašenje iz zraka.

Nekaj po 5. uri pa so gasilci zaznali aktivnejše žarišče tudi nad Mirnom, je povedal nočni vodja intervencije Uroš Kemper. Na to območje so usmerili vse enote, ki so bile ponoči na terenu in nadzirale veliko požarišče.

Ponoči je na požarišču ostalo 58 gasilcev, v torek pa se je z ognjem bojevalo 143 gasilcev s pomočjo 44 gasilskih vozil. Na različnih krajih so se še vedno pojavljala posamezna majhna žarišča, gasilci pa so bili zaradi premalo padavin ter kasnejšega vetra v nenehni pripravljenosti.

Večje žarišče nad Mirnom na goriškem Krasu je gasilcem ob pomoči helikopterja uspelo zatreti. Nov požar, ki je ponoči izbruhnil na hribu Veliki Ovčnjak v občini Komen, je deloma pod nadzorom, gasilci pa poskušajo preprečiti njegovo širjenje na območje listnatega gozda. Naselja trenutno niso ogrožena.

Župan Občine Komen Erik Modic je v regijski štab Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko sporočil, da naselja niso ogrožena in to je v tem trenutku najbolj pomembno.

Tiskovni predstavnik regijskega štaba CZ za Severno Primorsko Ervin Čurlič je v sporočilu zapisal še, da je požar pod nadzorom na južnem in zahodnem delu, proti severu in vzhodu pa bodo poskušali s t.i. kontra požarom. S tem bi radi preprečili širitev požara na območja listnatega gozda.

Pri gašenju trenutno pomagata dva helikopterja Slovenske vojske.