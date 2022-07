»Če bo Nancy Pelosi obiskala Tajvan, bo to škodovalo kitajsko-ameriškim odnosom«

Kitajska opozorila na posledice v primeru obiska predsednice predstavniškega doma ZDA na Tajvanu

Predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi

© Flickr

Predstavnik kitajskega obrambnega ministrstva Tan Kefei je opozoril, da kitajska vojska "ne bo stala križem rok", če bo predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi obiskala Tajvan. Ob tem je ZDA pozval, naj spoštuje zavezo Kitajski, da ne bo priznala neodvisnosti Tajvana, je v torek zvečer poročala kitajska državna tiskovna agencija Xinhua.

"Če bo Nancy Pelosi obiskala Tajvan, bo to resna kršitev načela ene Kitajske, ki bo škodovala kitajski suverenosti in ozemeljski celovitosti ter političnim temeljem kitajsko-ameriških odnosov," je besede kitajskega predstavnika povzela španska tiskovna agencija EFE.

Tan je opozoril, da bo morebitni obisk "vodil tudi v nadaljnje stopnjevanje napetosti v Tajvanski ožini".

To sicer ni prvič, da je Kitajska opozorila na morebitne posledice v primeru obiska političnih predstavnikov ZDA na Tajvanu. Tan je že 19. julija izrazil "odločno nasprotovanje" Pekinga kakršni koli obliki uradnega obiska ZDA na Tajvanu.

Po navedbah ameriških medijev Nancy Pelosi in njena ekipa potovanja, predvidenega za avgust, trenutno še niso potrdili. Če bo Pelosi obiskala Tajvan, bo to prvi obisk predsednika ameriškega parlamenta na otoku po letu 1997, ko ga je obiskal Newt Gingrich.

Napetosti med Tajvanom in Kitajsko so se lani zaostrile, ko se je povečalo število vdorov kitajskih letal v tajvansko območje zračne obrambe, ki ga je sicer določil Tajvan sam, tajvanska predsednica Tsai Ing-wen pa je priznala, da so ZDA vojaško prisotne na otoku.

Kitajska, ki si lasti suverenost nad otokom, Tajvan sicer obravnava le kot uporniško provinco in ne izključuje uporabe sile, da bi dosegla "ponovno združitev" s celino, še navaja EFE.

