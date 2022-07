Pravosodno ministrstvo preiskuje Trumpa zaradi poskusov spreminjanja izida predsedniških volitev

Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je dejal, da preiskujejo vse, ki bi lahko bili kazensko odgovorni za napad na kongres ter za vpletanje v izide volitev in prenos oblasti z enega na drugega predsednika ZDA

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Tožilci, ki preiskujejo napad na ameriški kongres 6. januarja lani in poskuse spreminjanja izida zadnjih predsedniških volitev v ZDA, so začeli priče in obtožence spraševati o nekdanjem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, poroča Washington Post, ki se sklicuje na dobro obveščene neimenovane vire.

Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je v intervjuju za televizijo NBC v torek dejal, da preiskujejo vse, ki bi lahko bili kazensko odgovorni za napad na kongres ter za vpletanje v izide volitev in prenos oblasti z enega na drugega predsednika ZDA. Pri tem je zagotovil, da so pred zakonom vsi enaki.

Odbor, ki preiskuje ozadje napada Trumpovih privržencev na kongres, je bolj ali manj dokazal, da je Trump svojimi lažmi o volilnih prevarah pripravil več tisoč ljudi do napada, med katerim je tri ure čakal, kako se bo zadeva razvila, preden je napadalce pozval k umiku.

Nato je 20. januarja lani hitro zapustil Washington in se ni udeležil slovesne predaje oblasti oziroma inavguracije predsednika Josepha Bidna. Trump se je v torek nato prvič od takrat vrnil v prestolnico ZDA. Spregovoril je na dogodku skupine Agenda za Ameriko na prvem mestu, ki jo tvorijo nekdanji njegovi vladni uradniki in zavezniki.

"Volitve leta 2020 so bile katastrofa, sramota za našo državo in morda bomo morali zadevo ponoviti," je med drugim dejal Trump, ki je s tem namignil na morebitno tretjo kandidaturo za predsednika ZDA.

Javnost v ZDA čaka in ugiba, če bo Trump napovedal novo predsedniško kampanjo. Med republikanci v anketah vodi, čeprav je odbor za preiskavo napada na kongres znižal njegovo podporo med neodvisnimi volivci. Vprašanje pa je, če bo pravosodno ministrstvo uradno začelo preiskavo proti njemu, še preden bo sam naznanil novo predsedniško kandidaturo.

V Washington je v torek prišel tudi bivši podpredsednik Mike Pence, ki ni hotel izpeljati Trumpovega naklepa, da na formalnem potrjevanju izida volitev 6. januarja lani izide v nekaterih zveznih državah razglasi za neveljavne ali sumljive, s čimer bi Trumpu omogočil, da ostane na oblasti.

Zaradi tega naj bi ga hoteli Trumpovi podporniki obesiti, sam Trump pa je izjavil, da si morda to zasluži. Pence naj bi medtem prav tako razmišljal o predsedniški kandidaturi na naslednjih volitvah.

Odbor za preiskavo napada na kongres je prejšnji teden za zaprtimi vrati zaslišal nekdanjega Penceovega vodjo kabineta Marca Shorta, ki je moral skupaj s podpredsednikom in njegovim varnostnim osebjem bežati pred Trumpovimi privrženci. Skupaj so se skrivali v podzemni garaži kongresa, dokler policija ob pomoči vojske ni spet prevzela nadzora nad dogajanjem.

Pravosodno ministrstvo ZDA je doslej že vložilo obtožnice proti 830 osebam, vpletenim v napad na kongres, preiskava pa se sedaj osredotoča tudi na Trumpove lažne elektorje. Pravosodno ministrstvo lahko na podlagi doslej dostopnih podatkov po mnenju pravnih strokovnjakov proti Trumpu vloži tudi obtožnico zaradi sodelovanja v zaroti za oviranje delovanja vlade.

V ZDA sicer doslej še nikoli niso kazensko preganjali katerega od nekdanjih predsednikov, vendar pa doslej tudi niso imeli nekdanjega predsednika, kot je Donald Trump.

6pV1nIICFxw

Z040pv6dXWs