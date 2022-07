Rusija namerava zapustiti Mednarodno vesoljsko postajo

Rusi bodo obenem začeli graditi lastno vesoljsko postajo

Mednarodna vesoljska postaja

Rusija se je odločila zapustiti Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) po koncu leta 2024, je včeraj ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu sporočil novi vodja ruske vesoljske agencije Roskozmos Jurij Borisov. Po njegovih navedbah bodo Rusi do takrat začeli graditi lastno vesoljsko postajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Seveda bomo izpolnili vse obveznosti do naših partnerjev, vendar je bila sprejeta odločitev, da po letu 2024 zapustimo to postajo," je Putinu dejal Borisov, ki je bil sredi julija imenovan za novega vodjo Roskozmosa.

"Mislim, da bomo do takrat začeli pripravljati rusko orbitalno postajo," je napovedal in to označil za glavno "prednostno nalogo" ruskega vesoljskega programa.

Ruski predsednik Vladimir Putin

Po besedah Borisova je vesoljska industrija trenutno v težkem položaju, vendar si bo sam prizadeval dvigniti standarde in "najprej ruskemu gospodarstvu zagotoviti potrebne vesoljske storitve". Pri tem je izpostavil navigacijo, komunikacijo in prenos podatkov.

Borisov, nekdanji podpredsednik vlade z vojaško izobrazbo, je na mestu vodje Roskozmosa zamenjal Dmitrija Rogozina.

Rusija in ZDA sta sicer z roko v roki sodelovali pri projektu ISS, ki je v orbiti od leta 1998. Doslej je bilo raziskovanje vesolja eno redkih področij, na katerem sodelovanja med državama in njunimi zaveznicami niso uničile napetosti zaradi Ukrajine in drugih vprašanj, še navaja AFP.

