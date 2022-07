Brezplačno testiranje na hepatitis C

Danes in v četrtek med 14. in 18. uro potekalo na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani

Pred četrtkovim svetovnim dnevom hepatitisa bodo v UKC Ljubljana v sodelovanju s partnerji omogočili testiranje na hepatitis C. Brezplačno in anonimno testiranje bo danes in v četrtek med 14. in 18. uro potekalo na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani. K testiranju še posebej vabijo osebe, ki so kadarkoli imele tveganje za okužbo.

Cilj brezplačnega testiranja je odkrivanje nezaznavno okuženih. Doslej so v tovrstnih akcijah testirali več kot 8200 posameznikov. S tem so zdravniki rešili marsikatero življenje, saj okužba vrsto let poteka brez bolezenskih znakov, je v ponedeljek poudarila vodja ambulante za virusni hepatitis na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Mojca Matičič.

K testiranju še posebej vabijo posameznike, ki so kadarkoli imeli tveganje za okužbo. Virus hepatitisa C se prenaša predvsem ob izpostavljenosti okuženi krvi. V manjši meri se okužba prenaša s tesnim stikom med družinskimi člani, s spolnimi odnosi in z matere na otroka v času nosečnosti oziroma ob porodu, je zapisano na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

K testiranju vabijo tudi posameznike s pomisleki, da bi morda lahko bili okuženi, saj opažajo nepojasnjeno utrujenost, težave s prebavili, bolečine v sklepih ali mišicah, motnje spanja in anksioznost ter depresijo.

Testiranje bo potekalo v sredo in četrtek v stavbi na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani in bo brezplačno, anonimno, za testiranje posameznik ne potrebuje napotnice niti predhodnega naročanja. Ob oddaji vzorca bo na razpolago zdravnik, ki bo odgovarjal na vprašanja.

Brezplačno testiranje omogoča infekcijska klinika UKC Ljubljana v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, Slovenskim društvom bolnikov, obolelih za virusnim hepatitisom Slovenija HEP in študenti medicine iz projekta Virus pri Društvu študentov medicine Slovenije.

Ob tem je Matičič spomnila, da anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B in C na omenjenem naslovu sicer poteka vsak ponedeljek med 12. uro in 14.30.