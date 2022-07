Zaupanje nemških potrošnikov na najnižji ravni

Stanje se je poleg zaskrbljenosti glede prekinjenih dobavnih verig, vojne v Ukrajini in naraščajočih cen energije in hrane poslabšalo tudi zaradi strahu glede zadostne oskrbe s plinom

Raziskava je pokazala tudi, da so pričakovanja glede dohodka anketirancev dosegla rekordno nizko raven, in da so bili manj nagnjeni k nakupom dragih izdelkov kot prejšnji mesec.

Zaupanje nemških potrošnikov je doseglo najnižjo raven, odkar nemški raziskovalni inštitut GfK izračunava kazalnik zaupanja. Inštitut je, potem ko zaradi vojne v Ukrajini vse bolj narašča inflacija, vrednost kazalnika za avgust, ki ga izračunava ga za mesec vnaprej, postavil pri -30,6 točke, medtem ko je bil julija pri -27,7 točke.

Stanje se je poleg zaskrbljenosti glede prekinjenih dobavnih verig, vojne v Ukrajini in naraščajočih cen energije in hrane poslabšalo tudi zaradi strahu glede zadostne oskrbe s plinom za gospodarstvo in zasebna gospodinjstva naslednjo zimo, je danes objavljene rezultate pojasnil Rolf Bürkl iz GfK.

Vse večja je tudi zaskrbljenost, da bo zmanjšana dobava ruskega plina to zimo v Nemčiji povzročila zaprtje tovarn in vlado prisilila, da uvede nujne ukrepe za varčevanje z energijo, navaja inštitut.

Ruska vojna v Ukrajini je zvišala stroške energije, kar je spodbudilo že tako visoko inflacijo, ki je junija v Nemčiji znašala 7,6 odstotka.

Raziskava, v kateri je sodelovalo približno 2000 ljudi, je pokazala, da so nemški državljani in državljanke precej bolj pesimistični glede gospodarskih obetov v prihodnjih mesecih. Podindeks je namreč dosegel najnižjo raven, ki je ni bilo od začetka zaustavitve zaradi pandemije aprila 2020.

Raziskava je pokazala tudi, da so pričakovanja glede dohodka anketirancev dosegla rekordno nizko raven, in da so bili manj nagnjeni k nakupom dragih izdelkov kot prejšnji mesec.

