Ruski energetski velikan bo še dodatno zmanjšal dobavo plina

Gazprom bo dobavo prek plinovoda Severni tok danes zmanjšal na 20 odstotkov polne zmogljivosti, četudi je dobava že zdaj zmanjšana na 40 odstotkov

Gazpromova črpalka v Srbiji

© www.nis.eu

Ruska družba Gazprom bo po napovedih dobavo plina prek plinovoda Severni tok danes zmanjšala na 20 odstotkov polne zmogljivosti, četudi je dobava že sedaj zmanjšana na 40 odstotkov. Gazprom kot razlog za manjšo dobavo navaja popravilo plinskih turbin.

Ruski energetski velikan je v ponedeljek sporočil, da bo pretok plina po plinovodu, ki pod Baltskim morjem povezuje Rusijo in Nemčijo, danes ob 7. uri po moskovskem času (ob 6. uri po srednjeevropskem poletnem času), zmanjšal na 33 milijonov kubičnih metrov, kar predstavlja 20-odstotne zmogljivosti plinovoda. Ustavil bo namreč še eno Siemensovo turbino na kompresijski postaji Portovaja, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Popravilo ene od turbin je Gazprom kot razlog navajal že ob zmanjšanju dobave sredi junija na 40 odstotkov. Pretok plina je nato 11. julija zaradi, kot je sporočil, vzdrževalnih del popolnoma ustavil. Plin je skladno z napovedmi znova stekel 21. julija, a v količini kot pred ustavitvijo, torej na 40 odstotkih zmogljivosti.

Siemens Energy je v ponedeljek sporočil, da je turbina (ki je bila na popravilu v Kanadi in je bila navedena kot razlog za zmanjšanje dobave v juniju, op. STA) že od začetka prejšnjega tedna pripravljena za izvoz iz Nemčije v Rusijo, ampak da manjka še carinska dokumentacija za uvoz v Rusijo, ki pa jo lahko priskrbi le stranka, torej Gazprom.

Ruski predsednik Vladimir Putin bije energetsko bitko z Evropsko unijo (EU)

© www.kremlin.ru

Ta je v ponedeljek na Twitterju tudi objavil, da je od Siemensa prejel dokumente, ki so jih izdale kanadske oblasti, da pa ti ne odpravljajo tveganj, ki jih vidi Gazprom, in da se ob tej dokumentaciji porajajo nova vprašanja.

Nemčija je v ponedeljek po Gazpromovi napovedi sporočila, da po njenih informacijah ni tehničnih razlogov za zmanjšanje dobave. Enako je v torek, potem ko so ministri EU za energetiko dosegli dogovor o zmanjšanju porabe plina v EU, dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je tudi ocenila, da Gazpromova napoved dodatno kaže na nezanesljivost Rusije kot dobaviteljice energije. Zahvaljujoč dogovoru o zmanjšanju porabe plina "smo pripravljeni nasloviti našo energetsko varnost na evropski ravni kot unija", je dodala.

Dogovor predvideva 15-odstotno prostovoljno znižanje porabe plina med avgustom letos in marcem 2023 glede na povprečje zadnjih petih let. Vključuje tudi možnost uvedbe obveznega zmanjšanja porabe, kar pa bodo morale na predlog komisije potrditi članice. Predlog komisije so tako članice precej spremenile. Poleg pristojnosti glede uvedbe obveznega zmanjšanja so dodale še več izjem za države članice.

