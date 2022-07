Svet ni črno-bel, temveč rdeč

Zahodni voditelji nam vojno v Ukrajini prikazujejo kot globalni spopad med dobrim in zlim. Prej ali slej bodo morali pojasniti, zakaj zlo, kot nam ga predstavljajo, zmaguje.

Medsebojni prezir, skrit za mlačnimi nasmeški. Ameriški predsednik Joe Biden in savdski princ Mohamed bin Salman v Džedi, 15. julija.

Vojna v Ukrajini je po svoje svetovna vojna, saj njene negativne učinke občuti že ves svet. Rast cen energentov po svetu, znatno zmanjšanje gospodarske rasti, nebrzdana inflacija, motena oskrba s hrano in s tem pomanjkanje hrane načenjajo stabilnost številnih držav in spodkopavajo varnost v prenekaterih delih sveta. Da je pred vsemi nami sila težko, potencialno razdiralno obdobje, je znano že nekaj časa. Poročilo organizacije World Economic Forum Posledice vojne v Ukrajini bodo daljnosežne je že aprila opozarjalo: »Do tega trenutka kaže, da do 30 odstotkov obdelovalnih površin v Ukrajini letos ne bo zasejanih oziroma požetih zaradi ruskega napada.« Svetovna banka je na začetku junija znižala napoved globalne gospodarske rasti leta 2022 na 2,9 odstotka ( januarska napoved je bila 4,1 odstotka) in posvarila pred možnostjo stagflacije, podobne tisti iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Za stagflacijo so značilni stagnacija oziroma mizerna rast gospodarstva, visoka brezposelnost in zmanjševanje kupne moči denarja. Po svetu, ki si še ni opomogel od uničujočih ukrepov za zajezitev pandemije covid-19, se širi zaskrbljenost, ki v sebi nosi naboj panike. Za primer, Klaus Müller, predsednik nemške Zvezne agencije za omrežje, je junija za nemške medije dejal, da Nemci lahko kmalu pričakujejo do trikrat višje cene plina. To je dejansko eden boljših scenarijev, drugi je, da se bo Nemčija ob novi in mogoče dokončni prekinitvi dobave ruskega plina že to jesen spoprijela s katastrofalnim pomanjkanjem tega energetskega vira. Nihče ne ve zares, kaj se bo zgodilo.