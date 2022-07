Nakupovanje po vsem svetu

Treba se je rešiti ne le odvisnosti od ruskega plina, temveč fosilnih goriv na splošno. A od kod naj bi v prihodnje dobivali energijo?

Črpališče plina Hasi R’Mel v Alžiriji

Alžirija bi bila pravzaprav idealna, saj leži tako rekoč za vogalom, ima ogromne zaloge plina, obstajajo že cevovodi do Španije in Italije. Država bi lahko postala zmagovalka velike energetske krize, ki je zajela Evropo, le povečati bi morala črpanje in vsi bi bili srečni. Alžirci, ki bi imeli koristi od visokih cen, in Evropejci, Nemci pa, ker bi končno spet naredili korak naprej v osamosvajanju od ruskega plina.