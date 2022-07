Transport kamnin z Marsa

Pri Nasi verjamejo, da bo transport vzorcev kamnin z Marsa omogočil, da bodo lahko znanstveniki po vsem svetu te kamnine preučevali z instrumenti, ki so preveliki in prezapleteni, da bi jih poslali na Mars

Ameriška vesoljska agencija Nasa želi na Zemljo poslati vzorce kamnin, ki jih je zajel rover Perseverance, sta na novinarski konferenci v sredo sporočili Nasa in Evropska vesoljska agencija Esa. V sklopu tega načrta naj bi agenciji na Mars poslali tudi dva miniaturna helikopterja, ki bosta podobna helikopterju Ingenuity, ki je že na Marsu.

Načrt vračanja vzorcev z Marsa ne bo več vključeval vozila za pobiranje vzorcev ali z njim povezanega drugega pristajalnega modula, saj naj bi po podatkih Nase rover Perseverance lahko služil tudi v tej funkciji.

V pristajalnik za pobiranje vzorcev, kjer bodo ti shranjeni pred poletom nazaj na Zemljo, bosta vključena dva miniaturna helikopterja za pobiranje vzorcev, zasnovana na helikopterju Ingenuity, ki je opravil 29 poletov na Marsu in preživel več kot leto dni po prvotno načrtovani življenjski dobi. Helikopterja bosta zagotavljala sekundarno zmogljivost za pobiranje vzorcev, shranjenih na površini Marsa.

Ko pa bodo vzorci poleteli v vesolje na vozilu za dvig z Marsa, jih bo v orbiti prestreglo plovilo Evropske vesoljske agencije, poimenovano Earth Return Orbiter, in jih vrnilo na Zemljo.

Z načrtovanimi datumi izstrelitve orbiterja in pristajalnega plovila za pobiranje vzorcev jeseni 2027 oziroma poleti 2028 bodo vzorci na Zemljo predvidoma prispeli leta 2033.

Rover Perseverance, ki je na Marsu pristal v začetku lanskega leta, trenutno zbira vzorce marsovskih kamnin. Potem ko prvi poskus vrtanja lani ni uspel, ker skala ni bila dovolj trdna in je ni bilo mogoče napolniti v cev za vzorce, je rover Perseverance po navedbah Nase že uspešno odvzel in zapakiral deset vzorcev, jemlje pa jih še enajst. Skupaj je prostora za 30 vzorcev, od katerih je vsak debel kot svinčnik in tehta približno 150 gramov.

Pri Nasi verjamejo, da bo transport vzorcev kamnin z Marsa omogočil, da bodo lahko znanstveniki po vsem svetu te kamnine preučevali z instrumenti, ki so preveliki in prezapleteni, da bi jih poslali na Mars, preučevali pa bi jih lahko tudi prihodnji rodovi.

S shrambo vzorcev na Zemlji bi znanstvena skupnost lahko lažje preverjala nove teorije in modele o preteklosti Marsa in razmerah na površju ter tik pod njim, podobno kot so to že desetletja počeli z vzorci, ki so jih z Lune prinesli astronavti v programu Apollo.

Partnerstvo med agencijama Nasa in Esa bo tako izpolnjevalo cilj raziskovanja našega osončja, ki je že zadnjih petdeset let prednostna naloga obeh agencij, so še zapisali pri Nasi.

coZ83RM1jbk

wThkJXvCmrw