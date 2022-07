Konec zelene oaze v mestnem središču, namesto nje neprofitna stanovanja

Vrt Onkraj gradbišča bo gradbišče

Skupnostni vrt Onkraj gradbišča

© Nada Žgank

Med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico v središču Ljubljane v do nedavnega zapuščeni gradbeni jami že 12 let obstaja urbani vrt, ki ga urejajo lokalni prebivalci. Vrt Onkraj gradbišča, kakor se imenuje, je nastal na pobudo kulturno-umetniškega društva Obrat in v sodelovanju z Zavodom Bunker. Zdaj bo gradbena jama spet aktivirana, na zemljišču naj bi gradili neprofitna stanovanja.

Zemljišče je bilo v lasti Mestne občine Ljubljana, ki je KUD Obrat dovolila izvajanje dejavnosti. Vsako leto je moralo društvo zaprositi za nadaljevanje sodelovanja, marca letos pa je dobilo obvestilo, da sodelovanje ne bo podaljšano, saj se na zemljišču načrtuje gradnja. Na začetku junija je od oddelka prejelo še informacijo, da se lahko z Javnim stanovanjskim skladom, novim lastnikom zemljišča, dogovori za sodelovanje do začetka gradnje, ki se bo po besedah župana Zorana Jankovića verjetno začela čez dve do tri leta. Žal so nekateri uporabniki vrtov po marčevskih novicah opustili rabo zemljišča, prijavili pa so se tudi k projektu, načrtovanemu za jesen, v okviru katerega bodo nekatera drevesa z zemljišča presadili na različne lokacije po Ljubljani in se s tem simbolno poslovili od prostora. »O morebitnem zanimanju za nadaljevanje rabe zemljišča do začetka gradnje bi se morali z udeleženci še pogovoriti,« dodaja Urška Jurman, soustanoviteljica KUD Obrat.

KUD Obrat je najprej predlagal, da zemljišče postane javni park, ta predlog je občina zavrnila, je pa MOL ugodil drugemu izmed predlogov KUD Obrat, naj bodo stanovanja, zgrajena na zemljišču, neprofitna. To je potrdil tudi Aleš Tomažin, vodja sektorja za investicije v Javnem stanovanjskem skladu. Po prvih napovedih bi lahko sklad zgradil stavbo z 39 neprofitnimi stanovanji, piše v njegovem finančnem načrtu za leto 2022.

Zanimivo je, da se je sklad sploh začel zanimati za to zemljišče, saj je leta 2018 zemljišče na Masarykovi cesti, ki je le nekaj metrov stran, stanovanjski sklad prodal zasebnemu podjetju. To naj bi takrat storil, ker je zaradi dobre lokacije lahko za zemljišče iztržil dobro ceno, kupnina pa je omogočila gradnjo več stanovanj na mestnem obrobju. Postavlja se vprašanje, zakaj občina ne stori istega tudi v tem primeru. Župan odgovarja, da je bil položaj na Masarykovi bolj zapleten, saj sta bila tam lastnika zemljišča dva, občina pa ni bila pripravljena za zelo visoko ceno odkupiti dela zemljišča od drugega lastnika.

Polonca Lovšin, umetnica in soustanoviteljica KUD Obrat, pravi, da morebitne nove lokacije še nimajo, obstaja pa želja po njej, pri ustanoviteljih prostora Onkraj gradbišča, pa tudi pri uporabnikih vrtov. Možnosti v Ljubljani je več, težava je, da mora biti nova lokacija čim bliže sedanji. Blizu je sicer Poljanski vrt, še en urbani vrt, ta je v parku, od sedanje lokacije pa je oddaljen 10 do15 minut hoje. Polonca Lovšin poudarja, da tudi v mednarodnem kontekstu poznajo primere, da se takšne skupnosti selijo, vendar so potrebni volja, veliko dela, predvsem pa primerna lokacija.

V KUD Obrat poudarjajo, da niso in nočejo biti v sporu z občino. Zavedali so se, da je zgodba Onkraj gradbišča začasna, hoteli so ohraniti zeleno oazo v mestnem središču. To ni bilo mogoče, so pa veseli, da bodo stanovanja, ki bodo zgrajena, vsaj neprofitna.