V SDS imajo prav. Mogoče pa bi bilo treba vodni top prodati.

Pravilna raba vodnega topa

Nepravilna uporaba vodnega topa – curek je usmerjen v nič hudega sluteče protestnike

© Tone Stojko

Vodni top, 1,2 milijona evrov vredna naprava s tremi brizgalnimi šobami, z dometom 60 metrov, so pri policiji pojasnili leta 2017 ob nakupu, se lahko uporablja za različne namene. Lahko protestnike zaliva z vodo, vodi lahko policisti dodajajo solzivec, kot se je to zgodilo septembra lani ob protestih proti vladi in ukrepom PCT, lahko brizga celo barvo in z njo denimo označuje izgrednike, lahko pa se uporablja kot sredstvo za gašenje požara.

Vodni top je kupila vlada Mira Cerarja v času, ko so varstvoslovci opozarjali, da se po svetu nezadovoljstvo ljudi po finančni krizi stopnjuje, da bodo nasilni protesti vse pogostejši, tedaj so bile v vzponu skrajno desne stranke, predvsem pa se je stara celina ubadala z begunsko krizo in brexitom.

V policiji so takrat nakup vodnega topa, ki je nadomestil starega, še iz časov Jugoslavije, poskušali upravičiti. Ob predstavitvi njegovih sposobnosti ob nakupu leta 2017 so poudarili, da bi lahko prišel prav kot gasilski avto.

To se je tudi uresničilo. Vodni top je bil prejšnji teden prvič uporabljen kot gasilski avto. Uporabili so ga pri gašenju požara na Krasu, kjer je gasilskim vozilom dovažal vodo. Naenkrat lahko namreč vodni top prepelje do 10 ton vode. »Bizarno bi bilo, če ne bi bil uporabljen, ker je zmožen prevažati in hitro uporabiti večjo količino vode,« so sporočili iz policije, s čimer so morda želeli opozoriti tudi na drugačno, miroljubnejšo usmeritev nove slovenske policije.

Vodni top je bil doslej v Sloveniji uporabljen le dvakrat, ob vseslovenskih vstajah leta 2012 in lani. Nov način rabe je nedvomno bolj smiseln, a kljub temu to ni idealna poraba javnih sredstev. V SDS so zato na svoji spletni strani Nova24 zapisali, da je vodni top »pregrešno draga naprava, namensko narejena za miritev velikih množic«, nakar so tendenciozno dodali, »kar je odlično počela lani in Ljubljančane rešila pred podivjano drhaljo, ki je razbijala po mestu ter ogrožala javni red in mir«.

Pravilna uporaba vodnega topa – curek je usmerjen v smeri, kjer gori ogenj

© Policija

»Vsem tistim, ki se posmehujejo odločitvi, da v tako resni situaciji, kot jo je te dni predstavljala ognjena ujma na Krasu, posežemo po vseh razpoložljivih virih in tehničnih sredstvih za ukrotitev nevarnega požara, lahko samo odvrnemo, da se je vodni top v danih razmerah izkazal kot učinkovita pomoč gasilcem,« so kritikom odvrnili iz policije. Vodni top je sicer pri posredovanju na Krasu malce ponagajal – zaradi klancev naj bi se mu bil začasno pregrel motor, a so ga v policiji hitro popravili.

Vendarle imajo v nečem v SDS prav. Policijski vodni top stane petkrat več kot zelo dobro gasilsko vozilo in približno polovico toliko, kolikor bi plačali za manjše letalo za gašenje požara. A tako, kot je vodni top neracionalno uporabljati za gašenje požarov, ga je tudi neracionalno uporabljati za napade na množice. Najgospodarneje bi bilo, če bi ga prodali. To so naredili v Veliki Britaniji, v Londonu, leta 2018, ko so ugotovili, da so štirje njihovi vodni topovi, kupljeni leta 2014, dejansko neuporabni in celo nevarni. V Londonu zdaj teh naprav ne uporabljajo več.