Biden znova pozitiven na novi koronavirus

Ameriški predsednik, ki je bil štirikrat cepljen proti covidu-19, naj bi se sicer počutil dobro in naj ne bi imel simptomov

Joe Biden, predsednik ZDA

© Lisa Ferdinando / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je bil na testiranju na okužbo z novim koronavirusom v soboto in nato tudi v nedeljo znova pozitiven. Zato je nazaj v strogi samoizolaciji in je odpovedal dve načrtovani potovanji, vendar pa še naprej dela. Predsednik se sicer, kot so sporočili iz Bele hiše, počuti povsem dobro in nima simptomov covida-19.

79-letni Biden je bil na testiranju najprej pozitiven 21. julija, nato pa je bil minuli teden na dveh testih negativen in je zato po slabem tednu dni končal samoizolacijo. Biden, ki je bil štirikrat cepljen proti covidu-19, je imel le blage simptome bolezni. Pet dni je tudi jemal protivirusno zdravilo paxlovid.

Tako predsednik sam na Twitterju kot tudi njegov zdravnik Kevin O'Connor sta v soboto pojasnila, da je ponovitev okužbe možna in se dogaja pri "majhni manjšini" okuženih. O'Connor je še dodal, da je bil Biden pred soboto štiri dni negativen ter da ga zdaj ne mislijo znova zdraviti, saj nima nobenih simptomov.

O'Connor je nato danes sporočil, da je bil predsednik pozitiven tudi na današnjem testiranju, a se še vedno dobro počuti in nima simptomov covida.

Zdravnik je sicer že pred dnevi sporočil, da bodo Bidna kljub negativnim testom še naprej redno testirali, saj se lahko pri majhnem odstotku bolnikov, ki prejemajo paxlovid, okužba v smislu pozitivnega testa vrne.

