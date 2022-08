ZN: »Že skoraj 50 milijonov ljudi se zaradi vojne v Ukrajini sooča z akutno lakoto«

Iz Odese izplula prva ladja z ukrajinskim žitom

Iz ukrajinske Odese je danes izplula prva ladja z ukrajinskim žitom v skladu z dogovorom, ki sta ga pred dobrim tednom dni ob posredovanju ZN in Turčije sklenili Rusija in Ukrajina. S pšenico naložena ladja Razoni je prek Črnega morja odplula v smeri Libanona, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo turško obrambno ministrstvo.

Ruska invazija na Ukrajino že dlje časa ovira pošiljke žita iz te države, ki je ena največjih izvoznic pšenice in drugega žita na svetu. To je sprožilo strahove pred globalnim pomanjkanjem hrane.

Blokada pristanišč je namreč prispevala k dvigu cen, zaradi česar je uvoz hrane za nekatere najrevnejše države na svetu postal predrag. Po ocenah ZN pa se že skoraj 50 milijonov ljudi po svetu sooča z akutno lakoto kot neposredno posledico vojne v Ukrajini.

ZN, Ukrajina in Rusija izplutje ladje z ukrajinskim žitom toplo pozdravljajo

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres današnje izplutje prve ladje iz Odese z ukrajinskim žitom "toplo pozdravlja", so navedli v sporočilu za javnost ZN. Izplutje ladje, ki je namenjena v Libanon, sta pozdravila tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba in tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Guterres upa, da bo to prva od mnogih komercialnih ladij, ki bodo plule v skladu z dogovorom, ki sta ga pred dobrim tednom dni ob posredovanju ZN in Turčije sklenili Rusija in Ukrajina. V sporočilu za javnost so pri ZN še izrazili upanje, da bo to pripomoglo k stabilnosti in pomoči za globalno prehransko oskrbo, "še posebej v najbolj občutljivem humanitarnem kontekstu".

Ob tej priložnosti so pri Združenih narodih še napovedali, da njihov Svetovni program za hrano (WFP) načrtuje nakup in dobavo 30.000 ton pšenice iz Ukrajine.

Kuleba je prek Twitterja izplutje označil za olajšanje za svet, "še posebej pa za naše prijatelje na Bližnjem vzhodu, v Aziji in Afriki". Zunanji minister je ob tem še dodal, da je Ukrajina "vedno bila zanesljiv partner in bo to tudi ostala, če bo Rusija spoštovala svoj del dogovora".

V Kremlju je tudi Peskov izrazil upanje, da bodo vse strani spoštovale določila dogovora. Samo izplutje je označil za zelo pozitiven napredek ter dejal, da je to dobra priložnost za preizkus implementacije dogovorov, ki sta jih sprti strani sprejeli v Istanbulu, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

S koruzo naložena ladja Razoni je danes prek prek Črnega morja odplula v smeri Libanona. Po navedbah ukrajinskega ministra za infrastrukturo Oleksandra Kubrakova je na ladji skupno 26.000 ton koruze.

Ladja, ki pluje pod zastavo Sierre Leone, se bo predvidoma v torek ustavila v Istanbulu, kjer bo podvržena inšpekciji.

CyqEKuMXAr4

sE33EfIHjJw