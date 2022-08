VIDEO: Will Smith se je Chrisu Rocku opravičil za klofuto

"Takrat se nisem zavedal, koliko ljudi sem prizadel," je povedal 53-letni igralec o incidentu, ki je zasenčil letošnje oskarje

Igralec Will Smith se je, štiri mesece po tem, ko je na podelitvi oskarjev s svojim dejanjem šokiral tamkajšnje občinstvo in gledalce po vsem svetu, komiku in voditelju Chrisu Rocku opravičil za klofuto, ki mu jo je prisolil na prireditvi. Med drugim je povedal, da se takrat ni zavedal, koliko ljudi je prizadel.

"Zadnjih nekaj mesecev sem veliko razmišljal in delal na sebi. Postavili ste veliko tehtnih vprašanj, za katera sem si želel vzeti čas za odgovor," piše na začetku videa, ki ga je objavil na svojem Facebook profilu.

Smith nato sede na stol in začne skoraj šest minut dolg monolog, v katerem se opraviči Rocku, za katerega pove, da "še ni pripravljen na pogovor z njim", pa tudi njegovi materi in družini, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Takrat se nisem zavedal, koliko ljudi sem prizadel," je povedal 53-letni igralec. Dodal je, da se Rocku ni opravičil takoj, ko je sprejel oskarja za vlogo v filmu Kralj Richard, ker je bil takrat "preveč razburjen".

Smith je Rocku klofuto prisolil, ker se je ta norčeval iz njegove soproge Jade Pinkett Smith, ki je zaradi avtoimune bolezni alopecije ostala brez las.

O dogodku, ki se je zgodil 27. marca, je začel govoriti tudi Rock, ki je o tej temi dolgo molčal. Največ je o njem govoril prejšnji konec tedna med stand up nastopom v New Jerseyju. "Kdor trdi, da besede bolijo, še nikoli ni dobil klofute," je dejal in dodal, da sebe ne vidi kot žrtev.

Smith je v videu še povedal, da je tri mesece razmišljal o "zapletenosti tistega trenutka", in dodal, da "noben del njega ne misli, da je bilo to pravilno".

Smithu so sicer za naslednjih deset let prepovedali obiskati kateri koli dogodek Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti.

