»Dostop do menstrualnih izdelkov je temeljna človekova potreba«

Dijaška in študentska organizacija s pozivom vladi k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih pripomočkov v izobraževalnih in drugih javnih objektih

Predsedstvi Dijaške organizacije Slovenije in Študentske organizacije Slovenije sta na vlado, ministrstvi za delo in šolstvo ter NIJZ naslovili poziv k zagotavljanju brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževanih ustanov ter drugih javnih objektih, so sporočili iz organizacij.

V dijaški in študentski organizacije od vlade pričakujejo, da bodisi iz državnega proračuna bodisi iz proračunov posameznih izobraževalnih ustanov zagotovi zadostno količino brezplačnih higienskih menstrualnih pripomočkov na vseh javnih šolskih straniščih, pa tudi v straniščih drugih javnih ustanov.

"Tako kot pričakujemo, da sta v toaletnih prostorih na voljo toaletni papir in milo, bi morali biti brezplačno dostopni tudi ženski higienski pripomočki. Dostop do menstrualnih izdelkov je namreč temeljna človekova potreba," so poudarili.

Gre za enega do načinov, s katerim lahko po njihovih navedbah kot družba posredno vplivamo na zmanjševanje revščine, prispevamo k bolj vključujočemu šolskemu okolju, s tem pa omogočimo zvišanje otroške in mladinske blaginje.

Menstruacija brez ustreznih higienskih pripomočkov lahko pusti pečat v najstniškem razvoju in ohromi šolski proces, so poudarili. Ob tem so navedli rezultate ameriške študije, po kateri se je 86 odstotkov žensk že znašlo v situaciji, ko v javnem prostoru niso imele ustreznih pripomočkov.

V tujini in Sloveniji si nekatere ženske higienskih vložkov in tamponov ne morejo privoščiti, so spomnili. Nekatera dekleta v skrajnih primerih zaradi tega celo izostajajo od pouka.

V pozivu so izpostavili primere dobrih praks - na nekaterih slovenskih srednjih šolah so brezplačne higienske pripomočke na straniščih že ponudili. Na podlagi izjav dijakinj in praks v dijaški organizaciji ugotavljajo, da dijakinje v večinoma posegajo le po takšni količini brezplačnih izdelkov, ko jo potrebujejo.

Skupni poziv sta organizaciji naslovili na vlado, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter vse izobraževalne ustanove v državi.

STA je na urad vlade za komuniciranje naslovila vprašanje, če bo vlada upoštevala poziv organizacij, odgovore še čaka.

V zadnjih letih se je sicer v Sloveniji pojavilo več podobnih pozivov. Zveza potrošnikov Slovenije in Inštitut 8. marec sta ob dnevu žensk 8. marca pozvala odločevalce, naj poskrbijo za dodatno znižanje DDV na menstrualne pripomočke. Zahtevala sta tudi, naj bodo ti brezplačno dostopni v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah.

10. marca lani sta Mladi forum in Ženski forum SD izpostavila, da mora marsikatera ženska v času zdravstvene krize ob epidemiji covida-19 varčevati pri nakupu higienskih vložkov in drugih tovrstnih pripomočkov. Vladi sta zato predlagala, da v vseh javnih izobraževalnih ustanovah zagotovi brezplačne higienske pripomočke za ženske.