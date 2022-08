Putin: »Rusija ne bo tista, ki bo začela jedrsko vojno«

"Izhajamo iz tega, da v jedrski vojni ne more biti zmagovalcev in da se ta ne sme nikoli začeti," je poudaril ruski predsednik Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je zatrdil, da Rusija ne bo tista, ki bo prva začela jedrsko vojno

© Kremlin.ru / WikiCommons

V jedrski vojni ne more biti zmagovalcev in je ne smemo nikoli sprožiti, je v sporočilu ob začetku 10. pregledne konference Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) zapisal ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da Rusija ne bo tista, ki bo prva začela jedrsko vojno. Začetek konference so sicer zaznamovale kritike na račun Moskve.

Uvodni nastopi večine govornikov na konferenci NPT so kritizirali grožnje Rusije z uporabo jedrskega orožja v primeru posredovanja Nata v Ukrajini.

ZDA, Velika Britanija in Francija so obenem v skupni izjavi obnovile zavezo, da bodo preprečile nadaljnje širjenje jedrskega orožja, k čemur so se januarja zavezale skupaj s Kitajsko in Rusijo. Vse tri države so obenem pozvale Rusijo, naj spoštuje mednarodne zaveze iz NPT in naj preneha z "neodgovorno in nevarno jedrsko retoriko in ravnanjem".

Putin je v svojem sporočilu ob odprtju konference NPT, objavljenem na spletni strani Kremlja, očitke zavrnil in zatrdil, da Rusija ne bo tista, ki bo prva uporabila jedrsko orožje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Izhajamo iz tega, da v jedrski vojni ne more biti zmagovalcev in da se ta ne sme nikoli začeti," je zapisal. Kot je zatrdil, Rusija izpolnjuje vse zaveze iz NPT in jih bo tudi v prihodnje.

"Rusija uporablja elektrarno kot vojaško bazo za streljanje na Ukrajince, ki ne morejo in ne bodo streljali nazaj, saj bi lahko po nesreči zadeli jedrski reaktor ali skladišče visoko radioaktivnih odpadkov."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

ZDA je na sedežu ZN predstavljal ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je po poročanju tujih tiskovnih agencij v svojem nastopu Rusijo obtožil, da ukrajinsko nuklearko Zaporožje - ta je pod ruskim nadzorom že od marca - uporablja kot vojaško bazo, iz katere sproža napade na ukrajinske cilje. "Rusija uporablja elektrarno kot vojaško bazo za streljanje na Ukrajince, ki ne morejo in ne bodo streljali nazaj, saj bi lahko po nesreči zadeli jedrski reaktor ali skladišče visoko radioaktivnih odpadkov," je dejal.

Rusko invazijo na Ukrajino je Blinken označil kot neposreden napad na sistem neširjenja jedrskega orožja, saj da je v nasprotju z varnostnimi jamstvi, ki jih je Moskva leta 1994 dala Kijevu in v zameno za katera se je Ukrajina odpovedala lastnemu jedrskemu arzenalu, ki ga je podedovala od nekdanje Sovjetske zveze. Rusija po njegovem pošilja "najhujše možno sporočilo" tistim državam, ki razmišljajo o tem, ali potrebujejo jedrsko orožje za lastno obrambo.

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem v izjavi pozval Rusijo in Kitajsko k pogovorom o nadzoru jedrskega orožja. Ponovil je, da se je njegova vlada pripravljena "hitro pogajati" o nasledniku sporazuma Novi Start med ZDA in Rusijo o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem, ki se bo iztekel leta 2026.