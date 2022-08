ZDA opozorile na verjetnost kitajskega odgovora v obliki vojaških provokacij

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je danes z obiskom Malezije nadaljevala azijsko turnejo. Še vedno ni potrjeno, ali bo obiskala tudi Tajvan, a je to vse bolj verjetno.

Nancy Pelosi bo verjetno obiskala tudi Tajvan

© Gage Skidmore / WikiCommons

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je danes z obiskom Malezije nadaljevala azijsko turnejo. Še vedno ni potrjeno, ali bo obiskala tudi Tajvan, a je to vse bolj verjetno. V Beli hiši so dejali, da ima Pelosi pravico obiskati otok, ob tem pa opozorili na verjetnost kitajskega odgovora v obliki vojaških provokacij.j

Nancy Pelosi je po ponedeljkovem obisku Singapurja danes prispela v Kuala Lumpur, kjer se je srečala z malezijskim premierjem, zunanjim ministrom in s predsednikom tamkajšnjega spodnjega doma parlamenta.

Nancy Pelosi ta teden pričakujejo še na Japonskem in v Južni Koreji, po poročanju več ameriških in tajvanskih medijev, pa tudi na Tajvanu, ki ga sicer ni v uradnem programu obiska. Tja naj bi prispela danes zvečer, v sredo pa naj bi imela pogovore s tajvansko predsednico Tsai Ingwen.

Kitajska Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, Združenim državam Amerike pa so danes znova sporočili, da bodo "nosili odgovornost in plačali ceno za spodkopavanje kitajskih suverenih varnostnih interesov". To sporočilo je pred novinarji podala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying.

Tajvanska vojska je sporočila, da je prepričana v svojo sposobnost, da obrani otok pred naraščajočimi grožnjami Kitajske. V sporočilu za javnost je obrambno ministrstvo navedlo, da "natančno pripravljajo različne načrte" in da bodo sile ustrezno nameščene v skladu z grožnjo.

Svetovalec za nacionalno varnost v Beli hiši John Kirby je v ponedeljek predstavnikom medijev dejal, da ne vidi razloga, zakaj bi Peking iz obiska, ki je skladen z dolgotrajno ameriško zunanjo politiko, ustvaril krizo.

Četudi naj bi administracija predsednika Joeja Bidna nasprotovala obisku Nancy Pelosi, je Kirby poudaril, da ima demokratska političarka pravico do tega, še navaja AFP.

Sklicujoč se na obveščevalne vire je Kirby sporočil, da ne verjamejo v neposreden napad na vojaško letalo, ki prevaža Nancy Pelosi, a dodal, da Kitajska v odziv na morebiten obisk pripravlja vojaški odgovor v obliki izstrelitev raket v Tajvansko ožino ali večjega vdora v tajvanski zračni prostor.

Kirby je ob tem poudaril, da ostaja politika ZDA do Tajvana nespremenjena.

Tajvanska vojska je danes sporočila, da je prepričana v svojo sposobnost, da obrani otok pred naraščajočimi grožnjami Kitajske. V sporočilu za javnost je obrambno ministrstvo navedlo, da "natančno pripravljajo različne načrte" in da bodo sile ustrezno nameščene v skladu z grožnjo.

Ob naraščajoči napetosti v Aziji so se danes odzvali tudi iz Moskve, kjer je tiskovna predstavnica tamkajšnjega zunanjega ministra Marija Zaharova Washington obtožila destabilizacije sveta. Zaharova se je prek družbenih omrežjih obregnila ob ameriško zunanjo politiko, rekoč da ta ni rešila niti enega konflikta v zadnjih desetletjih, da pa jih je veliko izzvala.

"Tisti, ki se igrajo z ognjem, se bodo na koncu opekli."



Ta stavek naj bi kitajski predsednik Xi Jinping po navedbah kitajskih medijev dejal ameriškemu predsedniku Bidnu.

Obisk 82-letne političarke bi bil najvišji ameriški obisk na otoku v več desetletjih. Zadnji predsednik predstavniškega doma kongresa, ki je obiskal Tajvan, je bil republikanec Newt Gingrich leta 1997.

Kitajska vsakokrat obsoja politične stike Taipeija z državami, ki v skladu s politiko ene Kitajske ne priznavajo Tajvana. Med temi državami je velika večina članic Združenih narodov, vključno z ZDA.

Kitajski voditelj Xi Jinping je predsednika ZDA Joeja Bidna v pogovoru minuli teden opozoril, naj se glede Tajvana "ne igra z ognjem". "Tisti, ki se igrajo z ognjem, se bodo na koncu opekli," je Xi po navedbah kitajskih medijev dejal Bidnu.

D4yo4VnkB8g

Oa0Z5agIRrs

c41EXRi3czE