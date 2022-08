»Boljšo prihodnost je mogoče graditi samo na trdnem razumevanju preteklosti«

Ob mednarodnem dnevu spomin na žrtve nacističnega genocida nad Romi

Danes je mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Sinti ali porajmos. Tako kot v številnih evropskih državah se bodo žrtvam poklonili tudi v Sloveniji. Spominsko slovesnost bodo danes pripravili v Sinagogi Maribor, v sredo pa v Murski Soboti.

Z mednarodnim dnevom obeležujemo spomin na usmrtitev največ Romov naenkrat, ko so nemški nacisti med drugo svetovno vojno na večer 2. avgusta 1944 v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau uničili tamkajšnje t. i. cigansko taborišče (Zigeunerlager) in usmrtili več kot 3000 Romov.

Skupno naj bi v tem taborišču umrlo 21.000 Romov, ki so jih tja pripeljali iz 14 evropskih držav. Iz Slovenije jih je tam umrlo 71, še šest pa v drugih taboriščih. Usmrtitve Romov so nacisti namreč izvajali tudi v svojih drugih taboriščih v skladu s politiko "končne rešitve ciganskega vprašanja", katere cilj je bilo popolno uničenje Romov. K temu je sodila tudi njihova načrtna sterilizacija.

Po novejših ocenah so med drugo svetovno vojno med letoma 1939 in 1945 nacisti usmrtili okoli pol milijona Romov, nekateri menijo, da celo milijon in pol. Romi so bili kot etnična skupina za Judi tako druga največja žrtev nacističnega režima.

Ob dnevu spomina so predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, podpredsednica za vrednote in preglednost Vera Jourova in komisarka za enakost Helena Dalli v skupni izjavi zapisale, da se nikoli ne sme pozabiti preganjanja Romov med holokavstom, prav tako pa ne težav in diskriminacije, s katerimi se še vedno sooča romska manjšina.

Napovedale so še, da bo Evropska komisija letos predstavila prvo oceno nacionalnih strategij za Rome.

Generalna sekretarka Sveta Evrope (SE) Marija Pejčinović Burić je ob 76. obletnici genocida pozdravila dejstvo, da ga obeležuje vse več evropskih držav. "Boljšo prihodnost je mogoče graditi samo na trdnem razumevanju preteklosti," je dejala v video nagovoru. Izpostavila je nedavno priporočilo sveta ministrov SE vsem državam članicam k poučevanju zgodovine Romov v šolah.

Združeni narodi mednarodni dan obeležujejo z virtualno razstavo na svoji spletni strani z naslovom Forgotten Victims: The Nazi Genocide of the Roma and the Sinti (Pozabljene žrtve: Nacistični genocid nad Romi in Sinti). V njej predstavljajo zgodbe Romov, ki jih je prizadel genocid.

V Sloveniji bo spominska prireditev z naslovom Noč, ko so violine obmolknile, danes potekala v Sinagogi Maribor v organizaciji Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Združenja Epeka in GT22. Osrednja govornica bo mariborska podžupanja Alenka Iskra. Sledila bo projekcija francoskega dokumentarnega filma Pozabljeni genocid: Evropski Romi med drugo svetovno vojno, piše na spletni strani Združenja Epeka.

Žrtvam genocida pa se bodo v sredo poklonili v Murski Soboti na spominski slovesnosti z naslovom Genocid nad Romi, nevarnost širjenja fašizma in antiromizma, ki se ga bodo v hotelu Zvezda udeležili predstavniki občine, vlade in romologi. Položili bodo tudi venec k spominski plošči v spomin romskim žrtvam holokavsta v drugi svetovni vojni.