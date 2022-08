»Te poteze so kot igra z ognjem izjemno nevarne«

Peking meni, da ZDA nenehno izkrivljajo, zamegljujejo in spodkopavajo načelo ene Kitajsketer ter spodbujajo tajvanske separatistične težnje

Kitajska je obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi v Taipeiju obsodila kot "izjemno nevarno delovanje ZDA na Tajvanu". V odgovor na obisk je napovedala obsežne vojaške vaje na morju okoli Tajvana, s katerimi naj bi začela že danes, poročajo tuje tiskovne agencije.

Washington "nenehno izkrivlja, zamegljuje in spodkopava načelo ene Kitajske" ter spodbuja tajvanske separatistične težnje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. "Te poteze so kot igra z ognjem izjemno nevarne," so dodali v Pekingu.

V odgovor na obisk Pelosijeve je Peking napovedal "usmerjene vojaške ukrepe". S kitajskega obrambnega ministrstva so sporočili, da bodo do nedelje izvedli več manevrov s strelskimi vajami na šestih morskih območjih okoli Tajvana.

Manevri služijo kot "resno svarilo pred nedavno eskalacijo, ki so jo povzročili negativni ukrepi ZDA glede tajvanskega vprašanja, in resno opozorilo tistim, ki si želijo odcepitve", je dejal tiskovni predstavnik kitajskega obrambnega ministrstva. Dodal je, da je cilj preprečiti "vmešavanje tujih sil in separatistične poskuse" na Tajvanu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

82-letna Pelosijeva je v poznih večernih urah po lokalnem času pristala na Taipeiju, z obiskom pa je izrazila podporo Tajvanu.

Ob stopnjevanju napetosti med Washingtonom in Pekingom so kitajski mediji medtem poročali, da so kitajska bojna letala danes preletela Tajvansko ožino.

Kitajska Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, Združenim državam Amerike pa je Peking znova sporočil, da bodo "nosile odgovornost in plačale ceno za spodkopavanje kitajskih suverenih varnostnih interesov".

