Slovenija od Evropske komisije sprejela donacijo 1400 odmerkov cepiva proti opičjim kozam

V Sloveniji so doslej potrdili 35 primerov opičjih koz

Vlada je danes na dopisni seji sklenila, da od Evropske komisije sprejme donacijo 1400 odmerkov cepiva Jynneos (Imvanex) proti opičjim kozam. Omenjeno cepivo je po mnenju Evropske agencije za zdravila najprimernejše cepivo proti opičjim kozam, donirana količina pa temelji na delitvi po številu prebivalcev države članice, so sporočili po seji.

Vlada je za podpis pogodbe z Evropsko komisijo pooblastila ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa je naložila, da v sodelovanju z Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvrši vse potrebno za prevzem in uporabo cepiva v Sloveniji.

Dansko podjetje Bavarian Nordic, ki proizvaja omenjeno cepivo, je pred dvema tednoma sporočilo, da je neimenovana evropska država naročila poldrugi milijon odmerkov cepiva, dodatnih 2,5 milijona odmerkov pa so naročile ZDA. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je junija 2022 priporočila cepljenje za ogrožene zdravstvene delavce.

Zunaj Afrike so po navedbah WHO države od začetka maja doslej zabeležile več kot 18.000 primerov opičjih koz, večino v Evropi. Pred dvema tednoma je WHO izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju.

V Sloveniji so doslej potrdili 35 primerov opičjih koz. Dobra tretjina primerov je bila vnesena iz tujine - iz Španije, Italije ter Bosne in Hercegovine. Dobra tretjina posameznikov se je okužila v Sloveniji, za ostale pa kraja okužbe niso mogli opredeliti, so pred dnevi sporočili z NIJZ.