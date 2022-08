»Provokacija ZDA in Tajvana je bila prva, Kitajska upravičena obramba ji je sledila«

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva je dejala, da je v primeru obiska Nancy Pelosi v Tajvanu žrtev Kitajska

Predsednica ameriškega predstavniškega doma, 82-letna demokratka Nancy Pelosi je zaključila obisk na Tajvanu, s katerim je razburila Peking, in je na poti v Južno Korejo, naslednjo postajo na svoji azijsko-pacifiški turneji.

Pred odhodom se je srečala z borci za človekove pravice, med drugim z Wuer Kaixijem, nekdanjim voditeljem prodemokratičnega gibanja na Kitajskem, ki so ga leta 1989 krvavo zatrli, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pred tem se je sestala s tajvansko predsednico Tsai Ing-Wen in predstavniki parlamenta. Obisk Pelosi je bil najvišji ameriški obisk na otoku po letu 1997.

Kitajska je medtem danes vztrajala, da so najobsežnejše vojaške vaje po letu 1995, ki jih je zaradi obiska predsednice ameriškega predstavniškega doma začela v Tajvanski ožini in naj bi trajale do nedelje, "nujen in upravičen ukrep zaščito nacionalne suverenosti".

Kot je še poudarila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying, so z vidika Pekinga v aktualnem sporu zaradi obiska Pelosi ZDA provokator, Kitajska pa žrtev. "Skupna provokacija ZDA in Tajvana je bila prva, Kitajska upravičena obramba ji je sledila," je dodala.

Kitajska, ki Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, je obisk Pelosi v Taipeiju že pred tem obsodila kot "izjemno nevarno delovanje ZDA" ter kot namerno spodkopavanje načela ene Kitajske in spodbujanje tajvanskih separatističnih teženj.

V odgovor na obisk je omejila uvoz iz Tajvana ter sprožila obsežne vojaške vaje okoli Tajvana, ki jih je tajvansko obrambno ministrstvo danes obsodilo kot jasno kršitev ozemeljskih voda Tajvana in pravil Združenih narodov.

Medtem ko del manevrov že poteka, naj bi se v četrtek začele še nove vaje, ki bodo po navedbah Pekinga vključevale uporabo pravega streliva dolgega dosega in naj bi se tajvanski obali ponekod približale na vsega 20 kilometrov.

Uradni Taipei svari, da bi lahko ti načrti ogrozili tajvanska ključna pristanišča in urbana središča, tajvanska vojska pa je danes opozorila, da otoku zaradi vaj grozi pomorska in zračna blokada. Tajvansko ministrstvo za promet se zato z Japonsko in Filipini že pogovarja o odprtju alternativnih ladijskih poti za čas kitajskih vojaških vaj, poroča dpa.

