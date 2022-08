Menedžerji brez dveh dodatnih minimalnih plač

Finančno ministrstvo predlaga popravek veljavnega zakona SDS-NSi o dohodnini

Poleg stranke SDS je bila pred volitvami najglasnejša zagovornica davčne reforme stranka NSi. Zbirali so podpise za referendum, njihovi ministri, na fotografiji nekdanji minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič, pa so zagovarjali idejo o domnevno višjih plačah za vse. Tista reforma je največ prinesla najbogatejšim.

»Ljudje z najnižjimi dohodki - tisti z minimalci in malo nad njimi - bodo leta 2023 plačali manj davka, kot če se ne bi nič spremenilo,« je na predstavitvi popravkov zakona o dohodnini povedal minister za finance Klemen Boštjančič in napovedal njihovo uveljavitev s 1. januarjem 2023. Po projekcijah bi delavec z minimalno plačo prihodnje leto prejel neto 316 evrov več kot letos in 157 evrov neto več, kot bi prejel, če bi še veljal obstoječi dohodninski zakon, ki ga je mesec dni pred letošnjimi volitvami sprejela Janševa koalicija. Bodo pa precej manj kot bi ob veljavnem Janševem zakonu prejeli najbolje plačani iz najvišjega, petega dohodninskega razreda. Nekdo z mesečno plačo v višini šestih povprečnih plač, torej s plačo skoraj 12 tisoč evrov bruto, bi ob uveljavitvi predlaganih sprememb prejel prihodnje leto 1340 evrov neto manj kot letos in 1790 evrov neto manj, kot bi prihodnje leto prejel ob zdaj veljavnem zakonu.