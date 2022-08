Raba slušalk na kolesu

Vedno več kolesarjev med vožnjo uporablja slušalke. Kaj določa zakon?

© Uroš Abram

Slovenska policija je od 29. julija do 4. avgusta izvajala preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Policisti so pogosteje preverjali, ali kolesarji upoštevajo prometne predpise in kako se do njih obnašajo vozniki drugih vozil. Po podatkih javne agencije za nadzor prometa se je v Sloveniji letos do 23. julija zgodilo 744 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji, 123 jih je bilo v njih hudo telesno poškodovanih, 527 pa lažje. To leto je umrlo že deset kolesarjev.

Med drugim so opozorili tudi na rabo mobilnih telefonov in slušalk med vožnjo, saj je raba teh naprav prepovedana po 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa. Prvi odstavek tega člena pravi, da se »voznik in učitelj vožnje morata med vožnjo vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njuno slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila«. Poraja se vprašanje, kaj se šteje za ravnanje, ki zmanjša slušno ali vidno zaznavanje, na primer, kako glasen mora biti avtoradio, da zmanjša slušno zaznavanje.

Policija odgovarja, da »policisti te prekrške ugotavljajo subjektivno, pri čemer vedno upoštevajo okoliščine«. Opazujejo voznika in ugotavljajo, ali vozi primerno in se pri vožnji drži drugih priporočil. Zakon ne predvideva primerov, ko imajo ljudje v ušesih izklopljene slušalke, na primer zaradi vetra na kolesu, in daje policistom veliko prostora za subjektivne odločitve. Globe znašajo od 120 evrov za voznika, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, do 250 evrov za voznike z dovoljenjem, poleg tega pa še tri kazenske točke. Ob takih globah je jasno, da bi si želeli določnejšo zakonodajo in manj prostora za subjektivnost policistov.

Pia Nikolič, novinarka in moderatorka, je na družabnem omrežju Twitter objavila zgodbo o policistih, ki sta jo ustavila 28. julija v ljubljanskih Novih Poljanah. Prosila sta jo za dokumente, in ko je od njiju hotela izvedeti, zakaj sta jo ustavila, sta ji povedala, da je nošenje slušalk med vožnjo prepovedano. Kolesarka je v ušesih imela le eno slušalko za namen prostoročnega telefoniranja, slušalke so bile žične. Policista sta njene osebne podatke zapisala na list papirja in jo opozorila, da bodo takšno ravnanje naslednjič obravnavali kot prekršek.

Ministrstvo za infrastrukturo je na vprašanje Zveze potrošnikov Slovenije glede nošenja slušalk med vožnjo odgovorilo, da je raba slušalk med vožnjo prepovedana, izjema je brezžična slušalka »bluetooth za eno uho«, ki jo je mogoče upravljati prostoročno, torej brez dotikanja telefonskega aparata. Take slušalke so bile priljubljene pred desetletjem, zaradi dostopnosti brezžičnih slušalk bluetooth za obe ušesi (marsikatere omogočajo tudi prostoročno telefoniranje) pa jih danes tako rekoč ne vidimo več. Po tej razlagi zakona je raba vseh žičnih slušalk med vožnjo prepovedana, čeprav z nekaterimi lahko prostoročno telefoniramo, prepovedana pa je tudi raba brezžičnih slušalk, ki niso narejene (zgolj) za eno uho, čeprav imamo lahko v ušesu le eno izmed dveh slušalk. Na policiji poudarjajo, da tudi prostoročno telefoniranje z brezžično slušalko bluetooth za eno uho poveča nevarnost nesreče, saj prav tako zmanjša voznikovo pozornost, zato se odsvetuje. Predpisi glede nošenja slušalk v prometu so isti za vse voznike: avtomobilov, motorjev, koles in tudi električnih skirojev. Edini udeleženci v prometu, za katere zakon ne velja, so pešci, saj v prometnih predpisih niso opredeljeni kot vozniki.

Če torej hočete telefonirati med vožnjo, bo treba po kos preživete tehnologije, ki ga nihče več ne uporablja. V trgovino ali antikvariat.