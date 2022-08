»Nič, kar počnejo ukrajinske sile, na kakršen koli način ne opravičuje ruskih kršitev«

Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je ukrajinskim silam, ki se borijo proti ruski vojski, očitala kršitev mednarodnega prava

Nevladna organizacija Amnesty International je danes sporočila, da "globoko obžaluje stisko in jezo", ki jo je povzročila objava poročila, v katerem je ukrajinskim silam, ki se borijo proti ruski vojski, očitala kršitev mednarodnega prava. V svojem poročilu so namreč zapisali, da so ukrajinske sile civiliste izpostavile nevarnosti ruskega ognja.

Organizacija je v izjavi navedla, da v celoti stojijo za svojimi ugotovitvami, ob tem pa poudarila, da "nič, kar smo dokumentirali, kar počnejo ukrajinske sile, na kakršen koli način ne opravičuje ruskih kršitev", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Amnesty International je v četrtek objavljenem poročilu zapisal, da ukrajinske sile kršijo mednarodno pravo in ogrožajo civiliste, s tem ko vzpostavljajo baze v stanovanjskih četrtih, šolah in bolnišnicah. V Kijevu so se na poročilo ostro odzvali.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da skuša organizacija preložiti odgovornost z agresorja na žrtev.

Vodja urada Amnesty v Ukrajini Oksana Pokalčuk pa je protestno odstopila s položaja in organizacijo obtožila podpiranja proruske propagande.

Amnesty je v svojem poročilu med drugim navedla primere, ko naj bi ukrajinske sile v 19 mestih in vaseh v regijah Harkov in Mikolajiv ter v Donbasu civiliste izpostavile nevarnosti.

Organizacija za človekove pravice v današnji izjavi ni želela umakniti te ocene. Kot je navedla, so ugotovili primere, ko so se "ukrajinske sile nahajale tik ob kraju, kjer so živeli civilisti, in jih s tem potencialno izpostavile nevarnosti ruskega ognja", poroča AFP.

"To oceno smo pripravili na podlagi pravil mednarodnega humanitarnega prava, ki od vseh strani v spopadu zahteva, da se v največji možni meri izogibajo nameščanju vojaških ciljev znotraj ali blizu gosto poseljenih območij."



Amnesty International

"To oceno smo pripravili na podlagi pravil mednarodnega humanitarnega prava, ki od vseh strani v spopadu zahteva, da se v največji možni meri izogibajo nameščanju vojaških ciljev znotraj ali blizu gosto poseljenih območij," so pojasnili.

Pri organizaciji so kljub temu prepoznali razsežnost odziva, ki ga je njihovo poročilo sprožilo. "Amnesty International globoko obžaluje stisko in jezo, ki ju je povzročilo naše sporočilo za javnost o bojni taktiki ukrajinske vojske," so zapisali.

Od ruske invazije na Ukrajino konec februarja je Amnesty, kot je dejal, intervjuval na stotine ukrajinskih žrtev, "katerih zgodbe osvetljujejo brutalno resničnost ruske agresivne vojne".

"Svet smo izzvali, da pokaže svojo solidarnost z Ukrajinci s konkretnimi dejanji, in to bomo nadaljevali," so še zapisali po poročanju AFP.

