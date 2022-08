Umrla je Olivia Newton-John

Svojo zgodbo boja z rakom na dojki je s svetom delila več kot trideset let

RjyFsT1EY28

V 74. letu starosti je umrla avstralska pevka in igralka Olivia Newton-John, najbolj znana po vlogi v muzikalu Briljantina iz leta 1978, v katerem sta imela glavni vlogi z Johnom Travolto. Poslovila se je na svojem ranču v južni Kaliforniji, in sicer mirno, obdana z družino in prijatelji, je sporočil njen mož John Easterling.

Kot Easterlingovo objavo na družbenem omrežju Instagram povzema nemška tiskovna agencija dpa, je bila Olivia, ki je s svetom delila svojo zgodbo boja z rakom na dojki, "več kot trideset let simbol zmage in upanja".

"Njene pionirske izkušnje z rastlinskimi zdravili so navdahnile Fundacijo Olivie Newton-John, ki se posveča rastlinskim zdravilom zoper raka," je dodal. Ob tem je vse, ki bi želeli preminulo zvezdnico počastiti s cvetjem, pozval, naj namesto tega darujejo tej fundaciji.

Zaprosil je še, da se v tem zelo težkem času spoštuje zasebnost njihove družine. Newton-Johnova je ob njem zapustila še hčer Chloe Lattanzi.

Igralka je leta 2018 javnosti sporočila, da je tretjič zbolela za rakom dojke. Prvič je zbolela leta 1992, drugič pa leta 2013.

Newton-Johnova je prejemnica štirih glasbenih nagrad grammy. V svoji karieri je izdala 28 studijskih albumov, leta 1981 pa si je prislužila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.

Rodila se je v Veliki Britaniji leta 1948 kot hči profesorja nemške književnosti Brina Newton-Johna in Irene Bron, katere oče je bil Nobelov nagrajenec za fiziko Max Bron. Družina se je preselila v Avstralijo, ko je bila Olivia stara pet let. Ko sta se starša razšla, se je z mamo vrnila na Otok.

Že kot dijakinja je zmagovala na pevskih tekmovanjih in še pred 20. letom izdala svojo prvo pesem Till You Say You'll Be Mine. Leta 1971 je sodelovala z Bobom Dylanom.

Slavna plavolaska je začela s country glasbo in ljubezenskimi baladami, kot je I Honestly Love You.

Samo v ZDA je nanizala 14 uspešnic, ki so od leta 1973 do leta 1983 kraljevale na glasbenih lestvicah. Takrat je bila med najpopularnejšimi pevci sveta.

Vrhunec slave je doživela z nastopom v filmu Brilijantina skupaj z Johnom Travolto, ko je pri 29 letih zaigrala srednješolko Sandy. Njuna pesem You're the One That I Want je prodala 15 milijonov plošč.

"Najdražja Olivia, vsem si nam zelo polepšala življenja. Imela si neverjeten vpliv. Tako zelo te imam rad. Spet se bova videla in bova skupaj sčasoma. Tvoj od trenutka, ko sem te zagledal, in za vedno. Tvoj Danny, tvoj John," je ob smrti zvezdnice sporočil Travolta.

Drugi in zadnji vrhunec kariere je Newton-Johnova doživela s hitom Physical, ki je bil na nekaterih radijskih postajah v ZDA zaradi namigovanja na spolne odnose celo prepovedan. Skladba je bila leta 1981 deset tednov na vrhu lestvic.

Po tem hitu se je njena kariera ustavila, še naprej pa je vzbujala pozornost z zasebnim življenjem. Leta 1992 ji je umrl oče in je dobila diagnozo raka na dojki, poroka z igralcem Mattom Lattanzijem, s katerim sta dobila hčerko - igralko in pevko Chloe Lattanzi - se je končala z razhodom leta 1995.

Odmevala je tudi njena zveza s snemalcem Patrickom McDermottom, ki je skrivnostno izginil.

Med njenimi zadnjimi albumi sta Stronger Than Before, pri katerem je spet sodelovala s Travolto, in avtobiografski album Gaia: One Woman's Journey, ki ga je navdihnil njen boj z rakom.

Leta 2008 se je poročila s poslovnežem Johnom Easterlingom, proti koncu življenja pa je bila zelo aktivna v dobrodelnih dejavnostih. Med drugim je bila veleposlanica dobre volje Programa za okolje ZN (Unep).

2NZ_R17ktss

itRFjzQICJU

vWz9VN40nCA