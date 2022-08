Aretirali ruska agenta, ki naj bi načrtovala atentat

Ukrajina preprečila domneven poskus atentata na obrambnega ministra in vodjo obveščevalne službe

Ukrajinska obveščevalna služba SBU je sporočila, da je aretirala domnevna ruska agenta, ki naj bi načrtovala atentat na obrambnega ministra Oleksija Reznikova in vodjo vojaške obveščevalne službe Kirila Budanova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

SBU je na Telegramu objavila videoposnetek, na katerem je videti, kako so ukrajinske sile obvladale in aretirale dva moška v civilnih oblačilih. Do aretacij je prišlo v kraju Kovel na severozahodu Ukrajine, pri čemer naj bi eden od osumljencev v državo prispel prek Belorusije.

Moška naj bi se pripravljala na likvidacijo dveh visokih uradnikov in neimenovanega ukrajinskega aktivista. Za vsak uboj pa naj bi bila nagrajena z denarno vsoto od 100.000 do 150.000 dolarjev, je še dodala SBU.