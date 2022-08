Mladi v Srbiji nasprotujejo sankcijam proti Rusiji in so bolj naklonjeni Vzhodu kot Zahodu

Nacionalna raziskava srbske mladinske organizacije Pokriv je obenem razkrila, da so mladi v Srbiji najmanj naklonjeni Albancem, Hrvatom in Bolgarom, najraje pa imajo Makedonce in Črnogorce

Mladi v Srbiji imajo najmanj radi Albance, Hrvate in Bolgare, najraje pa imajo Makedonce in Črnogorce, je pokazala nacionalna raziskava srbske mladinske organizacije Pokriv. Več kot polovica vprašanih nasprotuje uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, bolj so tudi naklonjeni Vzhodu kot Zahodu.

Mladi v Srbiji so na vprašanje, kako bi ocenili svoj odnos do narodnih manjšin na lestvici od 1 do 4, pri čemer je najvišja ocena 1 in najnižja 4, najslabše ocenili Albance, Bolgare in Hrvate, poroča bolgarska tiskovna agencija BGNES.

Albanci so dobili oceno 2,52, Bolgari 2,09 in Hrvati 2,04.

Najbolje so ocenili Črnogorce, ki so dobili oceno 1,68, in Makedonce z oceno 1,75. Na sredini tabele sta pristali madžarska in romunska manjšina.

Raziskava organizacije Pokriv, ki jo bodo uradno predstavili 12. avgusta na mednarodnem forumu mladih v Beogradu, je pokazala še, da 55 odstotkov mladih meni, da Srbija ne bi smela obsoditi Rusije zaradi agresije v Ukrajini in uvesti sankcij proti njej. Za sankcije proti Rusiji je bilo samo 18 odstotkov vprašanih.

Da bi Srbija morala loviti ravnotežje med Vzhodom in Zahodom, meni 43 odstotkov vprašanih. Če bi Srbija morala izbirati med Vzhodom in Zahodom, bi se po mnenju 53 odstotkov vprašanih morala odločiti za Vzhod.

V Srbiji je rezultate raziskave na temo zunanjepolitične usmerjenosti državljanov Srbije konec junija objavil tudi srbski raziskovalni centra Demostat. V njej je štiri petine vprašanih izjavilo, da nasprotujejo sankcijam proti Rusiji, več kot polovica pa bi jih na referendumu glasovala proti vstopu Srbije v Evropsko unijo.