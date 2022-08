Zgolj zato, ker je bil temnopolt

Morilca temnopoltega tekača obsojena na dosmrtni zapor

Zvezna sodnica Lisa Godbey Wood je v ponedeljek 66-letnemu Gregu McMichaelu in njegovemu 36-letnemu sinu Travisu McMichaelu izrekla dosmrtno zaporno kazen zaradi umora 25-letnega temnopoltega Ahmauda Arberyja v ameriški zvezni državi Georgii. Oba sta bila na dosmrtni zapor obsojena že na državnem sodišču.

Februarja leta 2020 se je Arbery Gregu in Travisu McMichaelu zazdel sumljiv, ko je tekel mimo njune hiše v mestu Brunswick. Odločila sta se, da je verjetno vlomilec, in se oborožena pognala za njim v poltovornjaku. Arberyju je bilo čez čas lova dovolj in je pristopil do njiju ter skušal odvzeti puško mlajšemu Travisu, ta pa ga je ubil.

"Mlad mož je mrtev. Ahmaud Arbery bo večno star 25 let. Porota je sklenila, da se je to zgodilo samo zato, ker je bil temnopolt," je dejala sodnica. Porota je oba McMichaela februarja spoznala za kriva kršenja državljanskih pravic z umorom, poskusa ugrabitve in drugih točk obtožnice.

Za krivega je bil spoznan tudi njun sosed William Bryan, prav tako belec, ki se jima je pridružil v lovu za Arberyjem in dogajanje snemal. Sodnica mu je izrekla kazen 35 let zapora.

Lokalna policija po incidentu ni ukrepala, ker je sprejela razlago, da sta Greg in Travis McMichael menila, da gre za vlomilca, zato naj bi šlo za samoobrambo. Po objavi videoposnetka pa so izbruhnili protesti, preiskavo sta nato sprožila tako država Georgia kot zvezno pravosodno ministrstvo v Washingtonu.

Preiskava je kasneje pokazala, da je Arbery usodnega dne le tekel za rekreacijo in ni bil vlomilec. Tako državna kot zvezna porota sta ugotovili, da je moral umreti samo zato, ker se je belcem zdel sumljiv.

"Prepričan sem, da vam moje besede ne pomenijo veliko, vendar pa vam želim zagotoviti, da nisem želel, da bi se to zgodilo. V mojem in sinovem srcu ni bilo zlobe," je pred izrekom kazni družini ubitega dejal McMichael starejši.

Travis in Greg McMichael sta sodišče zaprosila, da jima omogoči prestajanje kazni v zveznem zaporu. Njun odvetnik je dejal, da bo državni zapor enak smrtni kazni, ker jima že sporočajo, da ju bodo ubili. Sodnica je dejala, da nima pooblastila za odločitev o tem, sicer pa ni bila naklonjena temu, da bi jima uslišala željo.

