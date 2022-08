Ali med dopustom preverjate službeno e-pošto?

Raziskava je pokazala, da službeno elektronsko pošto med dopustom spremlja 46 odstotkov vprašanih, 15 odstotkov jih pravi, da delodajalec celo pričakuje, da nanjo odgovarjajo

Med dopustom skoraj dve tretjini vprašanih uporabljata mobilni telefon v enaki meri kot sicer, na družbenih omrežjih jih toliko časa kot običajno preživi polovica vprašanih. Službeno elektronsko pošto jih med dopustom spremlja 46 odstotkov, 15 odstotkov jih pravi, da delodajalec pričakuje, da nanjo odgovarjajo, je pokazala raziskava Mediane.

Približno 22 odstotkov zaposlenih je v raziskavi med 440 vprašanimi, ki jo je Mediana izvedla med 18. in 21. julijem z metodo spletnega anketiranja, dejalo, da delodajalec uradno ne pričakuje tega, da odgovarjajo na elektronsko pošto, a imajo občutek, da je to zaželeno. Približno 63 odstotkov zaposlenih, ko so sodelovali v tej anketi, pa meni, da njihov delodajalec na pošto, poslano v času njihovega dopusta, ne pričakuje odgovora.

Med dopustom mobilni telefon večina vprašanih v raziskavi uporablja podobno kot običajno. Skoraj četrtina ga uporablja manj, približno desetina pa več. Le dva odstotka vprašanih med dopustom mobilnega telefona ne uporabljata.

Večina vprašanih preživi na družbenih omrežjih toliko časa kot običajno. 30 odstotkov vprašanih jim na dopustu nameni manj časa kot sicer, osem odstotkov vprašanih jim nameni več časa, 13 odstotkov pa družbenih omrežij med dopustom ne uporablja, je še pokazala raziskava.