Mesec: »Ne izključujem možnosti menjav na vrhu inšpekcije«

Nov primer izkoriščanja tujih delavcev v Sloveniji

Luka Mesec

© Borut Krajnc

Iz znane ljubljanske avtopralnice prihajajo huda pričevanja o izkoriščenju delavcev iz Indije in nasilja nad njimi, je poročala TV Slovenija. Tujim delavcem, ki naj bi delali po 62 ur na teden za 650 evrov, naj bi ob prihodu v Slovenijo, odvzeli potne liste. V družbi Amonte očitke zanikajo. Pristojni organi so ločene preglede opravili konec julija.

Indijski delavci, ki so delo opravljali v avtopralnici, so po poročanju TV Slovenija (TVS) zaradi hudih groženj pobegnili, dva sta pomoč poiskala pri Delavski svetovalnici.

Bivali so v prostorih delodajalca, po pričevanju enega izmed njih, pa je pomočnik direktorja tudi sredi noči vinjen prihajal v njihove spalnice. Delavcem naj bi tudi grozil, da njihov delodajalec pozna visoke in lokalne politike ter policijo in Slovensko vojsko.

Ob prihodu v Slovenijo naj bi 12 indijskim delavcem odvzeli potne liste, nazaj pa naj bi jih dobili dan pred obiskom inšpekcije za delo. Da pride inšpekcija, so v podjetju po poročanju televizije slutili že dan prej. Po končanem inšpekcijskem nadzoru naj bi jim potne liste ponovno odvzeli, prestrašeni delavci pa so poklicali policijo.

Po besedah Gorana Lukića iz Delavske svetovalnice "delodajalec v tem primeru očitno nekaj ve, kaj se dogaja glede morebitnih nadzorov".

Direktor družbe Amonte Semir Hajdarpašić, ki sicer ni želel pred kamero, je za TVS vse očitke zanikal. Prepričan je, da gre za poskus skupinskega izsiljevanja tujih delavcev, saj pravi, da so vse od začetka izražali zadovoljstvo nad delovnimi pogoji, nato pa kar naenkrat zahtevali višje plače in izginili.

Ocenjuje, da so delavci podjetje izkoristili za nadaljevanje poti proti severu Evrope.

Kot je še poročala TVS, so finančna uprava, inšpektorat za delo in policija konec julija ločeno opravili nadzor v podjetju, a postopki še niso zaključeni.

"Problem je, da take zgodbe vedno zaznajo nevladne organizacije in preiskovalni novinarji. Inšpekcija bi morala biti tista, ki take zgodbe zazna."



Luka Mesec,

minister za delo

O primeru je v ponedeljek z inšpektorji za delo govoril tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. "Rekli so mi, vse je v redu, naš odzivni čas je bil en dan. Ko smo prišli tja, pa je bila stvar pospravljena. Delavcev ni bilo na delovnih mestih, nobenih kršitev nismo mogli zaznati," je srečanje povzel v današnjih Odmevih na TVS in dodal, da se inšpektorji zdaj ukvarjajo s tem, kako iz pričevanj delavcev sestaviti kazenske ovadbe.

Inšpektorat mora po njegovi oceni obrniti metodo dela. "Problem je, da take zgodbe vedno zaznajo nevladne organizacije in preiskovalni novinarji. Inšpekcija bi morala biti tista, ki take zgodbe zazna," je prepričan Mesec. Strinja se z Lukićem, da je treba vzpostaviti mešane inšpekcije in sistem rednega nadzora.

"Imeli smo dva taka primera. V obeh smo skozi pogovor z inšpekcijo želeli videti, kašna je njihova metoda dela in kako oni razumejo problem. Jaz sem prišel do zaključka, da ga ne razumejo," je bil kritičen. "Ne izključujem možnosti menjav na vrhu inšpekcije, predvsem pa bo treba spremeniti metodo dela," je dodal Mesec.