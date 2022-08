Ukrajina: »Rusija želi nuklearko povezati z omrežjem na Krimu, s tem pa ji lahko škoduje«

Vodja ukrajinske jedrske agencije je opozoril, da je jedrska elektrarna v Zaporožju trenutno povezana z le enim daljnovodom, kar je "izjemno nevarno"

Jedrska elektrarna v Zaporožju

Ruske sile, ki zasedajo jedrsko elektrarno v Zaporožju, želijo to nuklearko povezati z omrežjem na Krimu, s tem pa ji lahko škodujejo, so v torek opozorili pri ukrajinskem operaterju Energoatom. Medtem je Moskva za četrtek zahtevala sestanek Varnostnega sveta Združenih narodov, na katerem bi razpravljali o nedavnem obstreljevanju nuklearke.

Vodja ukrajinske jedrske agencije Energoatom Petro Kotin je na ukrajinski televiziji opozoril, da ruska vojska v jedrski elektrarni Zaporožje izvaja načrt ruskega operaterja Rosatom, katerega cilj je priključitev elektrarne na električno omrežje Krima, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar pa bi bil postopek preklopa na povezavo s Krimom zaradi odklopa od ukrajinskega sistema napajanja zelo nevaren, je opozoril Kotin. "Za to je treba najprej odklopiti električne vode elektrarne, ki so povezani z ukrajinskim energetskim sistemom. Od 7. do 9. avgusta so Rusi že poškodovali tri daljnovode," je pojasnil vodja Energoatoma.

Kot je dodal, je jedrska elektrarna trenutno povezana z le enim daljnovodom, kar je izjemno nevarno. Ko bo odklopljen še zadnji daljnovod, bodo hlajenje elektrarne poganjali le še generatorji na dizelski pogon, kar pomeni, da bo vse odvisno od njihove zanesljivosti in zalog goriva, navaja AFP.

Medtem so ruske sile v torek pričele v nuklearki nameščati sistem zračne obrambe, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil vodja proruske uprave v regiji Zaporožje Jevgenij Balicki. Razlog za krepitev obrambe so nedavna obstreljevanja elektrarne, za katera sprti strani obtožujeta druga drugo. Balicki je ob tem zagotovil, da elektrarna deluje normalno, električni vodi in poškodovane reaktorske enote pa so bili popravljene.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v ponedeljek dejal, da je vsak napad na jedrsko elektrarno samomorilsko dejanje, medtem ko so se tako iz ZN kot iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) vrstila opozorila glede tveganja za jedrsko nesrečo. Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je kasneje sicer dejal, da zaradi sobotnega obstreljevanja "ni neposredne nevarnosti za jedrsko varnost", potem ko so strokovnjaki ocenili informacije, ki jih je posredovala Ukrajina.

"Naša stran je pripravljena zagotoviti največjo možno pomoč pri reševanju organizacijskih vprašanj."



Rusko zunanje ministrstvo

Rusija je v torek zahtevala, da se v četrtek dopoldne v New Yorku sestane Varnostni svet ZN. Na njem naj bi Grossi 15-članskemu svetu poročal o razmerah v nuklearki. Iz Moskve so sporočili, da so pripravljeni podpreti obisk opazovalcev IAEA v elektrarni. "Naša stran je pripravljena zagotoviti največjo možno pomoč pri reševanju organizacijskih vprašanj," so v torek po navedbah dpa dejali na ruskem zunanjem ministrstvu.

Lokalne oblasti v regiji Zaporožje so danes zagotovile, da imajo v primeru jedrske nesreče v Zaporožju pripravljene načrte za evakuacijo prebivalstva, ki se redno prilagajajo vsakokratnim razmeram, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass.

Večino regije Zaporožje so kmalu po začetku invazije zasedle ruske sile, ki pa ne obvladujejo istoimenske regionalne prestolnice. Kljub temu so se oblasti odločile, da bodo v prihodnje tam izvedli referendum o priključitvi regije Rusiji.

