Biden: »Putin je mislil, da nas lahko razdeli«

Ameriški predsednik je poudaril, da je zveza Nato danes trdnejša kot kadarkoli, s Finsko in Švedsko pa bo "najmočnejša doslej"

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek v Beli hiši v prisotnosti veleposlanikov obeh držav podpisal ratifikacijske dokumente za vstop Finske in Švedske v zvezo Nato. Ob tem je dejal, da je zavezništvo danes trdnejše kot kadarkoli, s Finsko in Švedsko pa bo najmočnejše doslej.

"Ruski predsednik Vladimir Putin je mislil, da nas lahko razdeli," je med drugim izjavil Biden ob podpisu dokumentov, potem ko je ameriški senat prejšnji teden s 95 glasovi za in enim proti ratificiral vstop Finske in Švedske v Nato.

Državi sta za članstvo zaprosili maja zaradi ruske invazije na Ukrajino. Eden od razlogov za ruski napad je bil preprečitev vstopa Ukrajine v zvezo Nato. Namesto Ukrajine sta vstopili doslej nevtralni državi Finska in Švedska. Zavezništvo se bo z njima povečalo na 32 držav.

Biden je vse države članice, ki tega še niso storile, pozval, naj ratificirajo vstop Finske in Švedske vsaj do konca septembra. Slovenija je to storila julija, čaka pa se še na Češko, Madžarsko, Grčijo, Portugalsko, Slovaško, Španijo in Turčijo.

f6myP2W8R6A