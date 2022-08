Bollywoodski Forrest Gump

Priredba hollywoodske filmske uspešnice naj bi pripomogla k ponovni oživitvi Bollywooda, prizadetega zaradi pandemije covida-19

Eden največjih indijskih filmskih zvezdnikov Aamir Khan je zaigral v naslovni vlogi priredbe hollywoodske filmske uspešnice Forrest Gump, ki naj bi pripomogel k ponovni oživitvi Bollywooda, prizadetega zaradi pandemije covida-19. Priredba ameriške klasike iz leta 1994 s Tomom Hanksom v glavni vlogi v kinematografe prihaja v četrtek.

Film z naslovom Laal Singh Chaddha bodo začeli prikazovati tik pred začetkom slovesnosti ob 75. obletnici neodvisnosti Indije, ki jo bodo obeležili 15. avgusta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Film je režiral Advait Chandan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V indijski priredbi so po navedbah AFP ohranili več ikoničnih prizorov izvirnega filma, ki je sicer dobil šest oskarjev, tudi za najboljši film, kot sta igranje namiznega tenisa in veliko teka. Odločili so se tudi za nekaj sprememb. Najbolj znan stavek Forresta Gumpa iz filma, ki se glasi: Življenje je kot čokoladna bonboniera, nikoli ne veš, kaj boš dobil, se v indijskem filmu glasi: Življenje je kot golgappa. Vaš trebuh je morda sit, a vaše srce vedno hrepeni po več.

Golgappa je priljubljen indijski prigrizek, drugi del stavka pa se nanaša na priljubljeno frazo iz hindijščine.

Indijska različica filma tudi obljublja, da bo gledalce popeljala skozi zgodovino Indije na enak način, na katerega je Forrest Gump prikazal pomembne dogodke v ZDA, kot je vietnamska vojna. Po mnenju poznavalcev bi sicer to lahko razjezilo indijske desničarske kritike. Ti so že pozvali k bojkotu filma zaradi Khanovih komentarjev iz leta 2015, ki so jih označili za nedomoljubne.

Khan, zvezda megauspešnice Dangal iz leta 2016, in scenarist Atul Kulkarni doslej nista veliko razkrila, katere indijske zgodovinske okoliščine so vse prikazane v filmu. Kulkarni je povedal le, da je njegov scenarij "lepa zgodba o čudoviti državi, imenovani Indija, skozi čudovito osebo, imenovano Laal Singh.

57-letni Khan je priznal, da je sprva odlašal, da bi se seznanil s Kulkarnijevim scenarijem, saj ni bil prepričan, ali je mogoče posneti priredbo tako "kultne klasike". Ko si je vendarle približal vsebino, je vedel, da je scenaristu uspelo. "To je bila zame ganljiva izkušnja. Res mi je bil všeč. Takoj sem želel narediti film," je še povedal.

Še ena bollywoodska zvezdnica, 41-letna Kareena Kapoor, ki v filmu igra Singhovo dolgoletno prijateljico Rupo, kot je bila Jenny Curran v Forrest Gumpu, ki jo je igrala ameriška igralka Robin Wright, je dejala, da je zaplet "brezčasen" z ljubezensko zgodbo v središču.

Vzporednice med obema filmoma so po poročanju APA nesporne. Tudi življenje Laala Singha Chaddhe je takšno, da se mu najprej posmehujejo, nato ga zanikajo in na koncu občudujejo.

V indijski različici filma sicer Laal Singh Chaddha kot neprostovoljni vojaški junak med služenjem vojaškega roka potuje po Indiji, dogajanje pa so posneli na več kot sto različnih lokacijah.

Film določa tudi všečna, za Bollywood značilna filmska glasba, kjer se arabske slogovne prvine prepletajo z indijskim rockom. Pesmi je napisal

Pritam Chakraborty, bollywoodska glasbena zvezda in sodnik indijskega tekmovanja talentov. Film s proračunom skoraj 23 milijonov ameriških dolarjev sicer že sodi med 25 najdražjih v zgodovini indijske kinematografije.

