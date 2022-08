Ukinitev turističnih vizumov za Ruse?

Finska in Estonija bi ruskim državljanom onemogočili prosto gibanje po Evropi. Za popolno prepoved potovanj za Ruse se zavzema tudi ukrajinski predsednik Zelenski.

Finska predsednica vlade Sanna Marin pa je v ponedeljek dejala, da želi ukrepati za ustavitev turističnih vizumov za Ruse.

Premierki Estonije in Finske, Kaja Kallas in Sanna Marin, sta evropske države pozvali, naj prenehajo izdajati turistične vizume Rusom. Opozorili sta, da Rusi, ki želijo zaobiti prepoved potovanja v EU z letalom, v Evropo prihajajo preko kopenske meje s tema dvema članicama EU in schengenskega območja.

Premierki ocenjujeta, da ruskim turistom ne bi smeli dovoliti počitnic v Evropi, medtem ko Rusija nadaljuje vojno v Ukrajini. EU naj bi predlog preučila na neformalnem srečanju notranjih ministrov še ta mesec, poroča Deutsche Welle.

Estonska predsednica vlade Kaja Kallas je v torek na Twitterju opozorila, da je obisk Evrope privilegij in ne človekova pravica. Meni tudi, da izdajanje vizumov Rusom s strani drugih članic schengenskega območja pomeni breme za države, ki mejijo z Rusijo. Pri tem je še poudarila, da je čas, da se turizem iz Rusije konča.

Finska radiotelevizija YLE je prejšnji teden poročala, da so ruska podjetja začela ponujati avtobusne in avtomobilske prevoze iz Sankt Peterburga do letališč v Helsinkih in v Lappeenrantiju na Finskem. Ti letališči imata neposredne povezave z destinacijami v Evropi.

Obiskovalci schengenskega območja se lahko prosto gibljejo znotraj 26 držav - poleg 22 članic EU so to še Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Še dodatnih 19 držav zunaj območja sprejema tujce, ki potujejo s schengenskim vizumom.

"Ni prav, da medtem ko Rusija vodi agresivno, brutalno agresivno vojno v Evropi, lahko Rusi živijo normalno življenje, potujejo po Evropi in so turisti."



Sanna Marin,

finska predsednica vlade

Finska predsednica vlade Sanna Marin pa je v ponedeljek dejala, da želi ukrepati za ustavitev turističnih vizumov za Ruse. "Ni prav, da medtem ko Rusija vodi agresivno, brutalno agresivno vojno v Evropi, lahko Rusi živijo normalno življenje, potujejo po Evropi in so turisti," je dodala.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za časnik The Washington Post prav tako pozval k popolni prepovedi potovanj za Ruse. Meni, da bi takšne omejitve morale veljati za vse Ruse, tudi tiste, ki so zapustili državo in nasprotujejo vojni. Pozivu se je pridružila Latvija, ki se je že odločila, da bo prenehala izdajati vizume.