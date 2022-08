Trump: »To je nadaljevanje največjega lova na čarovnice v zgodovini ZDA«

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da mu želi FBI podtakniti dokaze

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump javnost prepričuje, da je žrtev trenutne oblasti

© nara.getarchive.net

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je pritožil, da mu je bil prepovedan vstop na njegovo posestvo na Floridi, kjer so zvezni agenti FBI izvedli preiskavo, pri tem pa namignil, da bi lahko agenti tam "podtaknili dokaze". Medtem v New Yorku na zaslišanju glede njegovih spornih poslovnih praks ni želel odgovarjati na vprašanja.

Trump je v ponedeljek iz New Yorka, kjer ga je čakalo zaslišanje v drugi preiskavi, sporočil, da so agenti FBI izvedli racijo na njegovem floridskem posestvu Mar-a-Lago, kjer prebiva, odkar je moral zaradi poraza na volitvah januarja 2020 zapustiti Belo hišo.

"FBI in drugi iz zvezne vlade nikomur, vključno z mojimi odvetniki, niso dovolili, da bi bili kjerkoli v bližini lokacij, ki so bila preiskana in kako drugače pregledana med racijo v Mar-a-Lagu," je objavil Trump na svoji družbeni platformi Truth Social.

"Vse so pozvali, naj zapustijo prostore, želeli so, da ostanejo sami, brez prič, ki bi videle, kaj počnejo, jemljejo ali, upam, da ne, 'podtikajo'," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) je zavrnil posredovanje podrobnosti o raciji v Trumpovi razkošni rezidenci West Palm Beach. Novica o preiskavi je bila sicer po eni strani pričakovana, saj se je že dlje časa ugibalo, da pravosodno ministrstvo ZDA Trumpa preiskuje tudi zaradi napada njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja lani in zaradi poskusov spreminjanja izida predsedniških volitev.

Obenem pa je bila presenetljiva, saj se to doslej nekdanjemu predsedniku ZDA še ni zgodilo. Nekateri mediji v ZDA so poročali, da je preiskava posledica tega, da naj bi Trump iz Bele hiše odnesel s seboj zaupne dokumente.

Trump, ki razmišlja o ponovni kandidaturi za Belo hišo leta 2024, se je na družbenem omrežju spraševal, zakaj nekdanji demokratski predsednik ZDA Barack Obama in predsedniška kandidatka demokratov leta 2016 Hillary Clinton nikoli nista bila deležna enake preiskave.

Trump je v ZDA sicer predmet različnih drugih preiskav. V New Yorku potekata dve preiskavi Trumpovih poslovnih praks. Civilno preiskavo vodi pravosodno ministrstvo ZDA, kazensko pa tožilstvo na Manhattnu.

Trump je tako prav danes prispel na zaslišanje pod prisego v okviru preiskave pravosodne ministrice New Yorka Letitie James, ki Trumpa in njegovo krovno podjetje obtožuje, da so umetno dvigovali oziroma zniževali vrednost premoženja, ko jim je to ustrezalo.

Trump je na družbenih omrežjih sporočil, da je v pisarni newyorške generalne državne tožilke James, pri čemer je objavil žaljive opazke na njen račun. Označil jo je za "rasistično" generalno državno tožilko, ki da "skuša dobiti Trumpa". Obtožil jo je tudi, da izvaja "nadaljevanje največjega lova na čarovnice v zgodovini ZDA", poroča AFP.

Po poročanju televizije Fox News, ki je sicer naklonjena republikancem oziroma ameriški desnici, naj bi se Trump s sodelavci tožilke James srečal za zaprtimi vrati. Kmalu po začetku zaslišanja pa je sam sporočil, da se je skliceval na peti amandma k ustavi, ki ščiti pred samoobdolžitvijo, in da ni hotel odgovarjati na vprašanja, je poročala ameriška tiskovna agencija AP.

Trump kot tudi njegova otroka Ivanka in Don mlajši bi morali biti po poročanju televizije zaradi spornih poslovnih praks v New Yorku pod prisego zaslišani že julija, vendar pa je bil njihov nastop zaradi smrti prve žene Donalda Trumpa, Ivane Trump, preložen. Ivanka in Don ml. sta medtem že bila zaslišana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

