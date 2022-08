ZDA: »Ne bomo dovolili, da Kitajska izolira Tajvan«

Kitajska po zaključku vojaških vaj ponovila grožnje Tajvanu

Potem ko je Kitajska v sredo končala vojaške vaje na območju, so v Pekingu objavili novo belo knjige o Tajvanu. V njej so se kitajske oblasti zavezale, da na otoku ne bodo tolerirale "separatističnih dejavnosti v kakršnikoli obliki". Tajvanske sile so medtem danes, podobno kot v torek, izvedle lastno obrambno vojaško vajo.

Za te vaje tajvanska vojska sicer vztraja, da niso povezane z manevri kitajske vojske, saj naj bi bile načrtovane že prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aktualno zaostrovanje odnosov med Tajvanom in celinsko Kitajsko sledi obisku predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi v Taipeiju minuli teden.

Bela knjiga, ki jo je izdal kitajski urad za Tajvan, in v kateri je med drugim zapisano, da se Kitajska ne odpoveduje rabi sile, je na otoku pričakovano naletela na neodobravanje, pri čemer so poudarili, da je ta v nasprotju z obstoječim statusom quo v Tajvanski ožini. Tiskovna predstavnica tajvanskega zunanjega ministrstva Joanne Ou je ob tem Kitajsko obtožila, da uporablja obisk Pelosijeve kot izgovor za ustrahovanje Tajvana.

Iz urada vladajoče kitajske komunistične stranke za Tajvan so danes v izjavi sporočili, da dejanja Taipeija "ne morejo ustaviti zgodovinskega trenda združevanja" s celinsko Kitajsko.

Na zadnje dogodke se je v sredo v Washingtonu odzvala Nancy Pelosi, ki je dejala, da je "zelo ponosna" na svojo delegacijo, pri čemer je izrazila prepričanje, da je Kitajska uporabila njen obisk kot izgovor za izvedbo vojaških vaj. "Ne bomo dovolili, da Kitajska izolira Tajvan," je ponovila.

Obisk 82-letne političarke na Tajvanu je bil najvišji ameriški obisk na otoku v več desetletjih. Zadnji predsednik predstavniškega doma kongresa, ki je obiskal Tajvan, je bil republikanec Newt Gingrich leta 1997.

Kitajska vsakokrat obsoja politične stike Taipeija z državami, ki v skladu s politiko ene Kitajske ne priznavajo Tajvana. Med temi državami je velika večina članic Združenih narodov, vključno z ZDA.

Kitajski voditelj Xi Jinping je predsednika ZDA Joeja Bidna v pogovoru pred turnejo Pelosijeve opozoril, naj se glede Tajvana "ne igra z ognjem". "Tisti, ki se igrajo z ognjem, se bodo na koncu opekli," je Xi po navedbah kitajskih medijev dejal ameriškemu kolegu.

