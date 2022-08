O pomenu javnega potniškega prometa

Smo že kdaj pomislili, da se za konec tedna ne bi peljali na morje in bi raje obiskali kakšen muzej ali se ohladili na bližnjem kopališču?

Tramvaj v Montpellieru

Slovenija gori, Evropa gori, svet gori. Nihče več ne more zanikati, da so podnebne spremembe posledica človekovega delovanja. Kljub splošnemu zavedanju in govorjenju o nujnosti radikalnih sprememb ni videti, da bi razviti svet, ki je glavni onesnaževalec, kmalu prišel do točke, ko bo dovolj prizadet, da se bo razblinila utvara o možnosti nadaljnjega lagodnega življenja ob sočasnem »reševanju« planeta. Čeprav je to skrajno srhljivo, se zdi, da bi bilo za obstanek tega še najbolje, če bi se kje kateri od starih norcev spozabil in pritisnil na rdeči gumb.