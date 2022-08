Ko jedilni list s cenami dobi samo moški

»Ženski meniji«

Bralka, ki živi v Londonu, je poslala sporočilo s spornim pripetljajem v piranski restavraciji. S prijateljico in njenim znancem so se 6. avgusta odpravili na večerjo v obmorsko restavracijo Stara gostilna. Trije mladi, dve ženski in en moški. Ko so sedli za mizo, so dobili na videz enake jedilne liste, si izbrali hrano, naročili, pojedli. Ko pa so dobili račun, ki so ga želeli plačati vsak posebej, sta se s prijateljico čudili nad visokimi cenami svojih jedi in ugotovili, da njuna jedilna lista nista vsebovala cenika. Natakar je ženskama, ne da bi vprašal, kdo bo plačal, vnaprej prinesel jedilna lista brez cen, moškemu pa takšnega, ki je vseboval cenik. Ker se jim je praksa zdela arhaična in seksistična, so natakarja vprašali, zakaj je to storil. Ta pa naj bi jim odgovoril, da v njihovi restavraciji hrano izbirajo moški, ker kam bi vendar prišli, če bi jo izbirale ženske …

Tako imenovane ženske menije, na katerih ni napisanih cen jedi, so dražje restavracije v Evropi in ZDA začele uporabljati v 50. letih prejšnjega stoletja. Praksa se je razvila iz predstave o heteroseksualnem paru, kjer moški služi denar, ženska pa ostaja doma in gospodinji. Predvidevalo se je, da bo obrok plačal moški. Šovinizem te vrste je bil kmalu odpravljen, a na žalost še obstajajo izjeme.

Iz Stare gostilne, ki smo jo kontaktirali, so nam sporočili, da nimajo ženskega in moškega jedilnega lista. Razložili pa so, da imajo na pobudo strank, ki obiskujejo njihovo restavracijo in želijo, da na njihovih zmenkih cene niso vidne, jedilne liste s cenami in brez njih. »Menije s cenami smo tako začeli dajati moškim, ženskam pa tiste brez, ker se to strankam zdi gentlemansko. Seveda pa lahko cenik dobita oba in tudi oba naročita,« so še povedali in razložili, da tega ne prakticirajo vsakič.

Podobnih primerov je na svetu še vedno veliko. Leta 2019 je morala na primer restavracija v Peruju plačati kazen v višini 62.000 ameriških dolarjev, ker je osebje moškim delilo modre jedilne liste s cenami, ženskam pa zlate, ki niso vsebovali cen. Tudi v našem Zakoniku o gostinstvu je v 13. členu zapisano, da morajo biti cene gostinskih storitev čitljivo izpisane v obliki cenika oziroma navedene na jedilnem listu, ki morata biti gostom na voljo v vseh prostorih, kjer se ponujajo gostinske storitve.