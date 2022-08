Ministrstvo za obrambo svoje zaposlene spodbuja k varčevanju z elektriko z ugašanjem računalniške opreme

Majhen korak

Priporočila ministrstva o zmanjšanju porabe električne energije

Služba za informatiko in komunikacije na ministrstvu za obrambo je 29. julija izdala priporočila za zmanjšanje porabe električne energije računalniške opreme. Zaposlenim na ministrstvu sta sekretarja Viktor Sterle in Peter Adamlje svetovala, da računalnike ugašajo, ne le dajejo v stanje mirovanja ali spanja, priporočila pa sta tudi ugašanje preostale računalniške opreme, kot so zasloni in zvočniki. Cilj tega ukrepa naj bi bilo zmanjšanje porabe električne energije, s tem pa zmanjšanje stroškov ter čistejše okolje.