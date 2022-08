Družbe v ameriški lasti niso kupile tretjine obdelovalne zemlje v Ukrajini

Ukrajinska zakonodaja tujim podjetjem prepoveduje nakup kmetijskih zemljišč, tuje fizične osebe pa jih lahko kupijo le, če državljani nakup odobrijo z referendumom

Na portalu tednika Kmečki glas so objavili prispevek z naslovom Američani so kupili tretjino obdelovalnih površin v Ukrajini in ga še istega dne umaknili s portala. V njem so trdili, da so v Ukrajini od sprejetja novega zakona o prodaji kmetijskih zemljišč iz leta 2020 trije multinacionalni konzorciji v lasti ameriškega kapitala pokupili skoraj tretjino ukrajinskih obdelovalnih površin.

Pri tem so se sklicevali na avstralski portal Australian National Review, ki je 27. maja poročal, da so ameriški multinacionalki Cargill in DuPont ter Monsanto, nemško-avstralsko podjetje v večinski lasti ameriškega kapitala, kupili 17 milijonov hektarjev ukrajinskih kmetijskih zemljišč, kar naj bi bilo 28 odstotkov obdelovalnih površin Ukrajine pred ruskimi vojaškimi napadi.

Trditev, da so Američani v zadnjem letu kupili tretjino obdelovalne zemlje v Ukrajini, po metodologiji Razkrinkavanja.si ne drži. Zakaj ne drži, kdo lahko kupuje kmetijska zemljišča po ukrajinski zakonodaia, kako se je na novinarske poizvedbe odzval portal Australian National Review in kaj so o domnevem lastništvu pojasnili iz podjetja Bayer, ki je od junija 2018 lastnik Monsanta, lahko preberete v prispevku neprofitnega medija Oštro.si.