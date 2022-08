Prezračevanje v celoti urejeno le pri polovici domov za starejše

V domovih za starejše bo pri soočanju z napovedanim jesenskim valom covida-19 pomembno tudi prezračevanje

V domovih za starejše bo pri soočanju z napovedanim jesenskim valom epidemije covida-19 pomembno tudi prezračevanje. To je po podatkih skupnosti socialnih zavodov v celoti ustrezno urejeno pri približno polovici vseh socialnovarstvenih zavodov. Ministrstvo za delo razmišlja o razpisu, s katerim bi zavodom pomagali na tem področju.

Po podatkih, ki jih je Skupnost socialnih zavodov Slovenije dobila od večine svojih članov, jih ima tri četrtine tako mehansko kot naravno prezračevanje, torej prezračevanje z odpiranjem oken, petina le naravno in manj kot pet odstotkov le mehansko.

Zavodi se držijo navodil za preprečevanje in zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki so bila za socialnovarstvene zavode nazadnje posodobljena maja, je za STA pojasnil sekretar skupnosti Denis Sahernik. Iz njih izhaja, da je pri odvajanju izdihanega zraka predvideno redno prezračevanje z odpiranjem oken in vrat.

Pri določitvi potrebne izmenjave zraka se morajo domovi posvetovati s strokovnjaki tehnične stroke, ki pripravijo načrt prezračevanja zgradbe in posameznih prostorov. Kot dopolnitev prezračevanja, ne pa namesto njega, lahko domovi uporabijo čistilce zraka, ki čistijo zrak z uporabo filtracije, ionizacije, UVC-žarkov oziroma njihove kombinacije.

Pri uporabi čistilcev zraka je prav tako nujen posvet s strokovnjaki tehnične stroke o pravilni namestitvi v prostoru glede na zmogljivost čistilca in sam prostor.

Ministrstvo razmišlja o objavi razpisa za prezračevalne sisteme

Da prezračevanje ponekod ni ustrezno urejeno, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opazili. Glede na to razmišljajo, da bi jeseni objavili razpise za prezračevalne sisteme oz. za UV robote, kjer prezračevalnega sistema ni mogoče namestiti dovolj hitro, je ob obiskih domov v Črnomlju in Metliki v začetku avgusta dejal minister Luka Mesec.

A novih korakov v to smer zaenkrat še ni, so na ministrstvu povedali za STA.

Na ministrstvu so sicer v tem mesecu javnosti zagotovili, da priprave na morebitni nov večji val okužb potekajo že vse od začetka poletja. Pripravili so tudi predlog ukrepov za omilitev posledic okužb z novim koronavirusom in ga posredovali ministrstvu za zdravje, ki pripravlja zakon o obvladovanju epidemije z ukrepi za omilitev njenih posledic. Medresorsko usklajevanje zakona naj bi se začelo predvidoma po 15. avgustu.

Nekateri domovi le delno opremljeni s prezračevanjem

Medtem tudi domovi sami iščejo možne rešitve. V Domu starejših občanov (DSO) Ljubljana-Bežigrad, ki je star 45 let, še preverjajo možnosti, kako urediti prezračevalni sistem. Po besedah direktorice Maruše Kerč iščejo rešitve za njegovo vgraditev, če bo to zaradi konstrukcijskih ovir sploh mogoče. Če bodo izpolnjeni vsi pogoji za prijavo za razpis, o katerem razmišlja ministrstvo za delo, pa bodo to priložnost izkoristili.

Na napovedani val epidemije se medtem pripravljajo tudi na druge načine. Med stanovalci je velik interes za cepljenje, prijave pa še zbirajo, je za STA navedla direktorica doma, kjer je prostora za 221 stanovalcev.

V DSO Ilirska Bistrica pa so polovico doma hkrati s prezračevalnim sistem že preuredili, glede na pojasnila strokovne vodje v domu Nadje Vidmar pa načrtujejo prenovo še druge polovice doma in s tem bi namestili tudi tam novo prezračevanje.

Če bo jesenski razpis za sofinanciranje prezračevalnih sistemov to omogočal, se bodo prijavili za preureditev načrtovanega prezračevanja in rekuperacije kuhinje, je za STA napovedala Vidmar.

Sicer pa so na jesenski val epidemije po njenem zagotovilu dobro pripravljeni. Ustrezni postopki za preprečevanje okužb v domu potekajo neprekinjeno, zaščitna oprema pa je vedno na zalogi. Prosti sta dve sobi za sivo cono, osebje je strokovno usposobljeno, stanovalci in obiskovalci pa spoštujejo vsa priporočila, je nanizala strokovna vodja v domu z 231 posteljami.