Putin: »Zaveznikom smo pripravljeni ponuditi najsodobnejše vrste orožja«

Rusija tujim zaveznicam ponuja v nakup orožje

Ruski predsednik Vladimir Putin je na vojaškem sejmu na obrobju Moskve hvalil rusko orožje in ga ponujal v nakup tujim zavezniškim državam, češ da je bilo skoraj v celoti preizkušeno na terenu. Kot je dodal, Rusija izjemno ceni prijateljske odnose z državami v Latinski Ameriki, Aziji in Afriki.

"Zaveznikom in partnerjem smo pripravljeni ponuditi najsodobnejše vrste orožja - od majhnega orožja do oklepnikov in topništva, bojnih letal in zračnih plovil brez posadke," je dejal ob odprtju najpomembnejšega vojaškega sejma v Rusiji, na katerem je bilo na ogled postavljenih več sto kosov orožja.

Izpostavil je "zanesljivost, kakovost in učinkovitost" ruskega orožja. "Skoraj vse je bilo več kot enkrat uporabljeno v pravih bojnih operacijah," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Zaveznikom in partnerjem smo pripravljeni ponuditi najsodobnejše vrste orožja - od majhnega orožja do oklepnikov in topništva, bojnih letal in zračnih plovil brez posadke,"



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Obenem je Putin tudi hvalil zaveznice Rusije, ki je sicer zaradi vojaške agresije nad Ukrajino vse bolj izolirana. Washington in Bruselj sta proti Moskvi uvedla niz sankcij, zaradi česar se je država obrnila k novim trgom in h krepitvi vezi z državami v Afriki in Aziji.

Rusija je glede na podatke Mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta v sedežem v Stockholmu (Sipri) za ZDA druga največja izvoznica orožja na svetu, v zadnjih letih pa izvoz redno pada.

Vodja ruskega državnega orožarskega konglomerata Rostec Sergej Čemezov je sicer zatrdil, da vojna v Ukrajini ni vplivala na izvoz orožja, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema AFP.

OeibHT4bdFQ