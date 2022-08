Odobrili omikronu prilagojeno cepivo

Prvo tovrstno bivalentno cepivo proti covidu-19, ki je dobilo zeleno luč v Veliki Britaniji

V Veliki Britaniji je pristojni regulator odobril posodobljeno cepivo proti covidu-19 proizvajalca Moderna, ki naj bi delovalo tako proti prvotni različici novega koronavirusa kot proti omikronu. Namenjeno bo odraslim kot poživitveni odmerek.

Gre za prvo tovrstno bivalentno cepivo proti covidu-19, ki je na Otoku dobilo zeleno luč. Po besedah vodje Agencije za medicinske in zdravstvene pripomočke (MHRA) June Rain se je v kliničnem testiranju izkazalo, da spodbudi močan imunski odziv tako proti prvotnemu virusu kot omikronu.

Dober odziv naj bi cepivo sprožilo tudi proti dvema podrazličicama omikrona, BA.4 in BA.5, ki v določeni meri stojita za zadnjim valom novih okužb v Evropi in ZDA. Stranski učinki naj bi bili pretežno mili, tako kot pri prvotnem cepivu podjetja.

Čeprav so cepiva po podatkih zdravstvenih in vladnih ustanov pomembno prispevala k znižanju števila hospitalizacij in smrti zaradi covida-19, ki se je prvič pojavil na Kitajskem konec leta 2019, trenutno dostopna cepiva delujejo zlasti proti prvim različicam virusa.

Novo cepivo Moderne je medtem polovično usmerjeno proti prvotni obliki virusa iz leta 2020, polovično pa proti različici omikron, ki je uradno znana kot BA.1.

Kot je junija sporočilo podjetje, novo cepivo bolje deluje proti omikronu in proti prvi različici kot pa njegovo prvo cepivo proti covidu-19, poimenovano Spikevax.

Da je začela pregled tega cepiva, je ta mesec sporočila tudi Evropska agencija za zdravila (Ema). Obenem preučuje še podobno prilagojeno cepivo proizvajalca Pfizer/BioNTech, ki bi bilo lahko odobreno že to jesen. Usmerjeno je proti podrazličicama BA.4 in BA.5.

Tako ostale podrazličice omikrona obe običajno povzročata blažji potek bolezni, ker v manjši meri prizadeneta pljuča, temveč pretežno ostaneta na območju zgornjih dihal.

BygZB9LY7bI