Zelenski: »Če bo Rusija povzročila katastrofo, bodo posledice prizadele tudi tiste, ki so doslej molčali«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da "okupatorji pod krinko elektrarne obstreljujejo bližnja mesta in skupnosti"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek vnovič posvaril pred jedrsko katastrofo v Zaporožju, ki bi po njegovih besedah ogrozila celotno Evropo. Medtem so Združeni narodi zavrnili obtožbe Moskve, da ovirajo obisk strokovnjakov za jedrsko energijo v nuklearki, ki je bila v ponedeljek znova tarča obstreljevanja.

"Okupatorji pod krinko elektrarne obstreljujejo bližnja mesta in skupnosti," je v svojem večernem nagovoru dejal Zelenski in dodal, da kakršen koli incident v jedrski elektrarni Zaporožje lahko vpliva na države EU, Turčijo, Gruzijo in tudi bolj oddaljene države. Po njegovi oceni je vse odvisno le od smeri smeri in hitrosti vetra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če bodo ruska dejanja povzročila katastrofo, bodo posledice lahko prizadele tudi tiste, ki so doslej molčali," je posvaril ukrajinski predsednik, ki je v nedeljo Zahod pozval k sankcijam proti ruski jedrski industriji. "Vse ruske vojake je treba nemudoma umakniti iz elektrarne in sosednjih območij brez kakršnih koli pogojev," je še dejal Zelenski.

"Vse ruske vojake je treba nemudoma umakniti iz elektrarne in sosednjih območij brez kakršnih koli pogojev."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Medtem so ZN zavrnili obtožbe Moskve, da ovirajo obisk jedrskih strokovnjakov v nuklearki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. K temu je sicer minuli četrtek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN pozval generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

Tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric je v New Yorku dejal, da "preprosto ni res", da izvršilna veja ZN zavlačuje potovanje osebja IAEA v Zaporožju. "Sekretariat ZN nima pristojnosti, da bi blokiral ali preklical" obisk, je dejal in poudaril, da jedrski organ IAEA s sedežem na Dunaju deluje neodvisno od ZN.

Dujarric je zagotovil tudi, da imajo ZN v Ukrajini "varnostne in logistične zmogljivosti" za podporo obiska inšpektorjev IAEA v Zaporožju, še navaja dpa.

Jedrsko elektrarno Zaporožje, največjo v Evropi, so ruske enote sicer zavzele v začetku marca, kmalu po tem, ko je Moskva začela invazijo na Ukrajino. Od konca julija je bila ta mnogokrat tarča obstreljevanja, za katerega Moskva in Kijev obtožujeta drug drugega.

xbHVg0in38c