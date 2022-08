Trump: »To je napad na političnega nasprotnika na ravni, kakršne v naši državi še ni bilo«

Ameriško pravosodno ministrstvo je zavrnilo objavo podlage za izdajo naloga za preiskavo Trumpovega posestva, saj bi to lahko preiskavi povzročilo "nepopravljivo škodo"

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v ponedeljek zavrnilo zahtevo več ameriških medijev in republikanskih članov kongresa po objavi dokazov, na podlagi katerih je sodišče izdalo nalog za preiskavo posestva nekdanjega predsednika Donalda Trumpa na Floridi. Po oceni ministrstva bi namreč objava lahko povzročila "nepopravljivo škodo" preiskavi.

Ministrstvo za pravosodje ZDA je ob tem izpostavilo, da sta bila odredba za preiskavo in potrdilo o zaseženih dokumentih na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago med racijo prejšnji teden že objavljena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar pa po njihovi oceni "obstajajo nujni razlogi, vključno z zaščito integritete tekoče preiskave kazenskega pregona, ki zadeva nacionalno varnost, ki podpirajo zapečatenje podlage za izdajo preiskovalnega naloga".

"Če bi bila izjava razkrita, bi služila kot načrt za vladno preiskavo, ki je v teku, in bi vsebovala posebne podrobnosti o njeni usmeritvi in verjetnem poteku, kar bi zelo verjetno ogrozilo prihodnje preiskovalne korake," so po poročanju britanskega BBC pojasnili pri ministrstvu.

"Če bi bila izjava razkrita, bi služila kot načrt za vladno preiskavo, ki je v teku, in bi vsebovala posebne podrobnosti o njeni usmeritvi in verjetnem poteku, kar bi zelo verjetno ogrozilo prihodnje preiskovalne korake."



Ministrstvo za pravosodje ZDA

Podlaga naj bi namreč vsebovala "izjemno pomembna in podrobna preiskovalna dejstva" ter "zelo občutljive informacije o pričah, vključno s pričami, ki jih je zaslišala vlada", so še zapisali pri ministrstvu za pravosodje.

Potrdilo o zaseženih dokumentih med preiskavo FBI na posestvu Trumpa kaže na to, da so agenti tam zasegli 11 nizov zaupnih dokumentov, med njimi tudi take, ki so označeni kot posebej občutljivi, ker lahko ogrozijo nacionalno varnost ZDA. Še vedno ni jasno, za kakšne dokumente natančno gre.

Trump, ki si prizadeva za ponovno kandidaturo za Belo hišo leta 2024, je ostro obsodil racijo FBI in zatrdil, da je bilo vse gradivo, zaseženo med preiskavo, že prej "umaknjeno iz tajnosti". Poleg tega je Trump v ponedeljek zatrdil, da so mu agenti FBI med preiskavo posesti zasegli potne liste. Po poročanju ameriških medijev naj bi mu te sicer že vrnili, navaja BBC.

"Vau! V raciji FBI v Mar-a-Lagu so mi ukradli tri potne liste (enemu je potekla veljavnost), skupaj z vsem ostalim," je v odzivu na svoji družbeni platformi Truth dejal Trump. "To je napad na političnega nasprotnika na ravni, kakršne v naši državi še ni bilo. Tretji svet," je še dodal nekdanji ameriški predsednik.

"V raciji FBI v Mar-a-Lagu so mi ukradli tri potne liste (enemu je potekla veljavnost), skupaj z vsem ostalim."



Donald Trump,

nekdanji ameriški predsednik

Preiskava Trumpove posesti je sicer prvi primer preiskave doma nekdanjega ameriškega predsednika v okviru kazenske preiskave.

Potrdilo o odvzemu dokumentov, ki so ga agenti FBI po preiskavi dali Trupovemu odvetniku, je bilo sicer javno objavljeno minuli petek.

Prav tako takrat objavljeni preiskovalni nalog medtem razkriva, da Trumpa preiskujejo zaradi odtujitve oziroma uničevanja uradnih dokumentov, oviranja preiskave in kršenja protivohunske zakonodaje. Grozi mu do tri leta zapora in prepoved kandidiranja za javne funkcije.

Ameriški mediji so na podlagi informacij od neimenovanih visokih vladnih virov že začeli ugibati, da naj bi šlo med drugim za jedrske skrivnosti, ki jih je Trump nameraval prodati Savdski Arabiji.

LYczEPTIFPc

fc0jdItOyl8