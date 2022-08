Vlogo za bivanje v študentskem domu lahko oddate samo še danes!

Danes se izteče rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih v prihodnjem študijskem letu

Danes se izteče rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih v prihodnjem študijskem letu. Rok velja tudi za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Študentje morajo vlogo oddati na spletnem portalu eVŠ.

Za prihodnje študijsko leto je na voljo 12.149 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4685 za sprejem in 7464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Višina subvencije v študijskem letu 2022/2023 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 21,5 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

V letošnjem razpisu za bivanje je sicer novost, da študenti lahko oddajajo prošnjo za sprejem med študijskim letom oziroma do 1. junija 2023. A če oddajo prošnjo po 16. avgustu, bodo uvrščeni na naslednjo prednostno listo po izdaji odločbe o dodelitvi subvencije.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra na spletni strani študentskih domov. Študenti bodo nato na domače naslove prejeli odločbo o dodelitvi subvencije.

Javni razpis in pregled razpoložljivosti subvencij za bivanje po visokošolskih središčih in krajih kapacitet sta objavljena na strani portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.