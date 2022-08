Preiskava morebitnih poskusov vplivanja na izide volitev

Pod drobnogledom tudi nekdanji Trumpov odvetnik Rudy Giuliani, ki je preiskavo že označil za "politično motivirano"

Nekdanji župan New Yorka in nekdanji Trumpov odvetnik je vlagal pritožbe na izide volitev v Georgii, kjer je tesno zmagal demokrat Joe Biden.

© Gage Skidmore / Flickr

V ameriški zvezni državi Georgia so uvedli preiskavo proti Rudyju Giulianiju, nekdanjemu odvetniku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, v zvezi s predsedniškimi volitvami leta 2020. Po poročanju ameriških medijev preiskujejo morebitne poskuse vplivanja na izide volitev v Georgii s strani Trumpa in njegovega tabora.

Giuliani je preiskavo označil za politično motivirano, poroča britanski BBC na svoji spletni strani. Nekdanji župan New Yorka in nekdanji Trumpov odvetnik je vlagal pritožbe na izide volitev v Georgii, kjer je tesno zmagal demokrat Joe Biden.

Kot sta v ponedeljek poročala časnik New York Times in televizija CNN, naj bi Giulianija pred poroto zaslišali v sredo v prestolnici Georgie Atlanta. Po poročanju ameriških medijev je njegov odvetnik že dal jasno vedeti, da se bo Giuliani skliceval na načelo poklicne tajnosti, če ga bodo spraševali o pogovorih s Trumpom.

Preiskavo poskusov vplivanja na izide volitev v Georgii je lani začela državna tožilka v tamkajšnjem okrožju Fulton Fani Willis. Doslej je porota zaslišala več Trumpovih sodelavcev, Willisova pa julija v pogovoru za televizijo NBC ni izključila možnosti, da bi na zaslišanje poklicali tudi Trumpa.

Demokrat Joe Biden je novembra 2020 v Georgii presenetljivo premagal Trumpa, in sicer za manj kot 12.000 glasov. Trump je zato poklical državnega sekretarja Georgie Brada Raffenspergerja in mu ukazal, naj najde manjkajoče glasove in mu omogoči zmago. V ogenj je nekdanji predsednik poslal tudi Giulianija, pri iskanju glasov za zmago pa je sodeloval tudi republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham.

Vpletanje v volitve v Georgii je dokazal tudi odbor za preiskavo napada Trumpovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja 2021.

SNYQudrDSfY